Vân Trang tái xuất showbiz sau thời gian dài làm 'mẹ bỉm' 4 con

Giải trí

Sau quãng thời gian tập trung vun vén cho tổ ấm, Vân Trang chính thức quay trở lại với nghệ thuật. Không chỉ xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh và kịch, cô còn chăm chỉ đi sự kiện để tăng độ nhận diện. Gần đây nhất, Vân Trang gây ấn tượng với vai Mỹ Tiên trong vở kịch Giáng Hương tại kịch đoàn Thành Lộc.

Nữ diễn viên thừa nhận 24 giờ một ngày là không đủ để cân bằng giữa việc chăm sóc con cái, vận hành khu du lịch sinh thái ở Đồng Tháp và theo đuổi đam mê. Cô cảm thấy may mắn khi có sự hỗ trợ từ gia đình hai bên để yên tâm làm nghề.

Nỗ lực 'nâng cấp' để không tụt hậu

Vân Trang chia sẻ rằng vì không muốn bản thân cảm thấy vô dụng nên cô chọn quay lại với nghệ thuật sau hơn 10 năm, khi con cái đã lớn và bắt đầu đi học. Tuy nhiên, nữ chính phim Sông dài cũng tâm sự có chút chạnh lòng khi nhìn thấy đồng nghiệp ngày càng phát triển. Dù vậy, cô không hối tiếc vì đã chọn lui về hậu trường chăm sóc gia đình và hiện đang tìm kiếm những vai diễn phù hợp.

Khi mới trở lại showbiz, Vân Trang không khỏi bỡ ngỡ trước sự nhanh nhạy của các diễn viên trẻ trong việc cập nhật xu hướng và xây dựng hình ảnh chỉn chu. Để không bị bỏ lại phía sau, nữ diễn viên 8X chấp nhận học hỏi và cập nhật công nghệ để theo kịp nhịp độ của làng giải trí.

Cô cho rằng bản thân cần phải không ngừng học để nâng cấp mình, bởi những kỹ năng và kiến thức trước đây gần như đã cạn kiệt. Chính điều này trở thành động lực thúc đẩy cô phải cố gắng nhiều hơn để phát triển trong giai đoạn mới.