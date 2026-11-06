Đi tìm danh sách 'idol' của cậu bé Google Phan Đăng Nhật Minh

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Phan Đăng Nhật Minh là một trong số ít những Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia vẫn được khán giả nhắc đến và đem ra so sánh với các thí sinh mới dù cuộc thi đã phát sóng 26 năm. Nam sinh trường THPT Hải Lăng (Quảng Trị) từng gây bão năm thứ 17 với biệt danh "cậu bé Google" vì vốn hiểu biết rộng đến mức khó tin. Dù không học trường chuyên và từng từ chối lời mời vào trường chuyên để không phải ngày nào cũng chỉ có học, Minh vẫn chốt hạ hành trình bằng chức vô địch trong trận Chung kết mà mọi người gọi là "trận chiến của 4 vị thần".

Ba 'cột trụ' truyền cảm hứng cho đam mê khoa học

Qua những lần trả lời phỏng vấn, Nhật Minh đã nhắc đến ba hình mẫu mà cậu hâm mộ, tất cả đều là những tên tuổi lớn trong giới khoa học. Đầu tiên là nhà toán học, triết gia Hy Lạp cổ đại Pytago, người sống vào khoảng thế kỷ 6 trước Công nguyên. Minh hâm mộ Pytago vì định lý về tam giác vuông với công thức bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông mà học sinh Việt Nam nào cũng phải thuộc lòng.

Tiếp theo là Giáo sư Ngô Bảo Châu, một hình mẫu gần gũi hơn với học sinh Việt Nam yêu Toán. Năm 2010, Giáo sư Ngô Bảo Châu đã ghi dấu ấn khi trở thành người Việt đầu tiên nhận Huy chương Fields nhờ chứng minh Bổ đề cơ bản trong chương trình Langlands. Nhật Minh bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ông chính vì vốn kiến thức Toán học sâu rộng.

Cuối cùng trong danh sách "idol" là nhà bác học người Anh Isaac Newton. Chính những đóng góp của Newton, đặc biệt là định luật vạn vật hấp dẫn, đã thắp lên trong Minh ước mơ trở thành một nhà nghiên cứu khoa học để góp phần mang tri thức đến cho nhân loại.

Góc nhìn về sự nổi tiếng và lựa chọn tương lai

Điểm chung của ba thần tượng trên là họ đều dành cả đời cho khoa học, và Nhật Minh cũng vậy. Cậu từng khẳng định theo đuổi khoa học vì đam mê chứ không phải vì tiền. Ngay sau khi giành chức vô địch Olympia, Minh dự định sẽ đi sâu vào hai môn Toán và Vật lý.

Một điều khá thú vị là dù được mọi người gọi là "thần đồng" hay "cậu bé Google", Minh lại chẳng hề thích những danh xưng này. Cậu khiêm tốn cho rằng hiểu biết của mình vẫn còn hạn hẹp và có nhiều bạn khác giỏi hơn nhưng chưa có cơ hội thể hiện. Thay vì hào quang của sự nổi tiếng, Nhật Minh chỉ mong muốn được sống yên bình tại nhà.

Hiện tại, hành trình khoa học của Nhật Minh đã đưa cậu sang Australia để theo học ngành Hóa học tại Đại học Công nghệ Swinburne. Dù lựa chọn này không hoàn toàn trùng khớp với dự định ban đầu là Toán và Vật lý, nhưng nó vẫn nằm đúng lộ trình nghiên cứu khoa học mà cậu đã chọn từ những ngày còn là học sinh ở Hải Lăng, dưới sự truyền cảm hứng từ Pytago, Ngô Bảo Châu và Newton.