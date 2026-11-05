Á hậu Phương Nhi hiếm hoi lộ diện, ghé thăm bảo tàng 'độc lạ' của nghệ sĩ Xuân Hinh

Giải trí

Nghệ sĩ Xuân Hinh vừa chia sẻ loạt ảnh chụp chung với Á hậu Phương Nhi tại Bảo tàng Đạo Mẫu kèm lời nhắn ngắn gọn: “Á hậu Phương Nhi đến thăm Bảo Tàng Đạo Mẫu”. Từ khi kết hôn và trở thành dâu con trong gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng, cô nàng sinh năm 2002 này cực kỳ kín tiếng và ít khi update mạng xã hội nên lần xuất hiện này khiến dân tình chú ý đặc biệt.

Trong ảnh, Phương Nhi chọn style tối giản hết nấc với áo sơ mi trắng dài tay và quần ống suông cùng màu. Tóc xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng, dù không diện đồ cầu kỳ nhưng nhìn nàng hậu vẫn cứ là điểm 10 cho sự dịu dàng và trong trẻo. Cả ba tấm hình ghi lại khoảnh khắc cô nàng mỉm cười rạng rỡ, tạo dáng chữ V thân thiết bên nghệ sĩ Xuân Hinh và một người bạn trong không gian ngập tràn cây xanh và tường gạch cổ.

Địa điểm 'check-in' gây tò mò

Không chỉ nhan sắc của Phương Nhi mà điểm dừng chân của cô cũng khiến nhiều người tò mò. Bảo tàng Đạo Mẫu nằm tại Sóc Sơn, Hà Nội, là tâm huyết nhiều năm của nghệ sĩ Xuân Hinh. Công trình rộng khoảng 5.500 m² do kiến trúc sư Nguyễn Hà thiết kế, kết hợp giữa phong cách đương đại với các vật liệu truyền thống như hàng triệu viên ngói và gạch cổ.

Đây là công trình gây ấn tượng mạnh với giới kiến trúc trong và ngoài nước, thậm chí đã giúp kiến trúc sư Nguyễn Hà giành giải thưởng quốc tế năm 2024. Với không gian tĩnh lặng, hồ nước và những bức tường gạch mộc mạc, bảo tàng mang lại cảm giác hòa mình vào thiên nhiên. Tuy nhiên, hiện tại nơi này vẫn chưa mở cửa đón khách tham quan đại trà.

Từng là Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Tháng 1/2025, cô tổ chức lễ ăn hỏi với doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng (con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng) tại quê nhà Thanh Hóa. Sau khi về làm dâu nhà tỷ phú, Phương Nhi đã rút khỏi các hoạt động showbiz ồn ào để tận hưởng cuộc sống bình yên với gu thời trang nhã nhặn, kín đáo hơn.

Đúng là người có nhan sắc thì mặc sơ mi trắng thôi cũng đủ 'slay' rồi, nhỉ?