Quân A.P và bạn gái Lê Khanh 'vượt mặt' Trấn Thành trên bảng xếp hạng hot nhất

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Số liệu từ Socialite trong giai đoạn từ 28/10 đến 3/11/2026 cho thấy sức hút khủng khiếp của cặp đôi Quân A.P và Lê Khanh. Nam ca sĩ chiếm ngôi đầu bảng với 52.811 lượt đề cập, theo sau là vị hôn thê Lê Khanh với 24.609 lượt. Đáng chú ý, Trấn Thành lần này chỉ đứng thứ ba với 20.199 lượt đề cập. Việc cả ba cùng xuất hiện trong Running Man Vietnam 2026, đặc biệt là tập có sự góp mặt của Lê Khanh, đã tạo nên một cơn sốt truyền thông thực sự.

Trước sự 'lật đổ' đáng yêu này, Trấn Thành không hề khó chịu mà còn lên trang cá nhân chia sẻ bảng xếp hạng với tâm thế của một người 'chủ hôn'. Nam MC gửi lời chúc mừng đến cặp đôi Tám Quân - Lê Khanh bằng những lời lẽ đầy tình cảm, khiến netizen vô cùng thích thú với cách gọi thân mật này.

Lễ đường bất ngờ sau 14 năm gắn bó

Điểm nhấn khiến khán giả 'mất ngủ' chính là tập 14 của Running Man Vietnam 2026 lên sóng tối 30/10. Trong khi Quân A.P hóa thân thành nhân vật Tám Quân, thì Lê Khanh xuất hiện với vai trò khách mời, trực tiếp cùng dàn cast vượt qua các thử thách. Tuy nhiên, điều gây xúc động nhất là khi ê-kíp chương trình bí mật chuẩn bị một lễ đường hoa tươi rực rỡ dành riêng cho hai người.

Trong không gian lãng mạn với âm nhạc từ nhóm UPRIZE, Quân A.P lịch lãm trong bộ vest còn Lê Khanh dịu dàng với trang phục màu hồng. Khoảnh khắc cả hai cùng bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của Gia tộc R đã khiến nhiều thành viên không cầm được nước mắt, đặc biệt là Trấn Thành và Anh Tú Atus. Đây là món quà ý nghĩa mà chương trình dành tặng cho tình yêu bền bỉ suốt 14 năm của cặp đôi.

Không chỉ dừng lại ở sự xúc động, Trấn Thành còn gửi gắm lời khuyên cho cặp đôi. Nam MC nhắn nhủ rằng khi cuộc sống hôn nhân có những lúc giận hờn hay bất đồng, hai người hãy nhìn lại những khoảnh khắc hạnh phúc để biết cách nhường nhịn và trân trọng nhau hơn.

Sức nóng từ YouTube đến đời thực

Hiệu ứng của tập 14 không chỉ nằm ở cảm xúc mà còn ở những con số biết nói. Chỉ sau 10 phút lên sóng, tập phim đã cán mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube, với lượng người xem cùng lúc đạt 284.000. Các phân đoạn về lễ cưới cũng được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trên khắp các nền tảng xã hội.

Trước khi công khai chuyện tình cảm, Quân A.P vốn khá kín tiếng về đời tư. Chuyện tình của anh và Lê Khanh bắt đầu từ thời cấp hai và đã kéo dài 14 năm. Nam ca sĩ từng chia sẻ cả hai từng có giai đoạn chia tay rồi mới tái hợp trước khi quyết định gắn bó lâu dài. Việc công khai hạnh phúc vào thời điểm này được anh cho là đã 'chín muồi'.

Trước đó, vào ngày 27/10, Quân A.P cũng vừa phát hành MV “3 phải 6 đừng” với sự góp mặt của Lê Khanh trong vai nữ chính. Đây là một trong những lần hiếm hoi cô xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc của bạn trai. Dù không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và từng theo học Đại học Luật Hà Nội, nhưng Lê Khanh vốn đã có lượng theo dõi đáng kể trên mạng xã hội. Việc xuất hiện trong MV và Running Man Vietnam đã giúp cô càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ công chúng.

Với một câu chuyện tình yêu từ thời học trò, cùng những màn xuất hiện đầy ngọt ngào trên truyền hình, Quân A.P và Lê Khanh hiện là cặp đôi 'vàng' trong mắt khán giả những ngày đầu tháng 11 này.