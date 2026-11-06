NSƯT Quang Thắng khoe ảnh cưới hiếm hoi với bà xã kém 11 tuổi, tiết lộ chuyện giao hết tiền cho vợ

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NSƯT Quang Thắng hiếm hoi chia sẻ bức ảnh cưới hiếm hoi bên bà xã Cao Thanh Hảo. Trong khung hình, nam nghệ sĩ trông cực kỳ lịch lãm với bộ comple tối màu cài hoa chú rể, ôm chặt người vợ lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng trên nền sân vườn xanh mát. Nụ cười rạng rỡ của cặp đôi trong ảnh cho thấy một tình yêu bền chặt dù khoảng cách tuổi tác là 11 năm.

NSƯT Quang Thắng là gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước qua vai "Táo Kinh tế" trong chương trình Táo quân. Anh xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật với 14 người bên ngoại theo đuổi con đường này. Trước khi thành danh, nam nghệ sĩ từng trải qua thời gian mưu sinh vất vả với đủ mọi nghề từ chạy chợ, buôn hàng, giao quần áo cho đến lơ xe và bốc vác.

Chuyện tình và hôn nhân bền vững

Mối tình của NSƯT Quang Thắng và Cao Thanh Hảo bắt đầu từ khi chị còn học lớp 10. Anh thầm yêu vợ suốt một thời gian dài và chỉ thực sự thổ lộ tình cảm khi chị học đến lớp 12. Năm 2002, hai người kết hôn. Nam nghệ sĩ thừa nhận cưới vợ ở tuổi 35 là muộn, nhưng khi đó anh mới có đủ tiền để cưới.

Bước ngoặt sự nghiệp đến với anh vào năm 2000 khi chương trình Gặp nhau cuối tuần ghi hình tại Hải Phòng, nơi anh được đạo diễn Triệu Tuấn giới thiệu đóng cùng nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Đến năm 2003, tên tuổi của anh thăng hoa rực rỡ khi chính thức tham gia Táo quân. Với sự nghiệp diễn xuất bắt đầu tại Đoàn kịch Hải Phòng và hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2015. Ngoài Táo quân, anh còn góp mặt trong các phim như Áo lụa Hà Đông, Hiệp sĩ mù, Người vợ cuối cùng, Yêu thì ghét thôi, Lời nói dối ngọt ngào và Tết này ai đến xông nhà.

Giao hết thu nhập cho vợ

Sau khi sinh con, bà Cao Thanh Hảo quyết định nghỉ việc tại thư viện để toàn tâm toàn ý quán xuyến gia đình và chăm sóc 3 con (2 gái, 1 trai). Vì đặc thù công việc tại Hà Nội, NSƯT Quang Thắng sống một mình trong căn nhà 3 tầng ở phường Bồ Đề, tự dọn dẹp và nấu ăn. Thời gian đầu, anh từng phải ở trọ hoặc ở nhờ nhà NSND Công Lý và Quốc Khánh.

Trong khi vợ con ở lại Hải Phòng để có không gian sống thoải mái và thuận tiện cho việc học tập, nam nghệ sĩ khẳng định toàn bộ thu nhập và cát-sê đều giao hết cho vợ. Anh không dùng quỹ riêng vì mọi nhu cầu cá nhân, kể cả khi đi gặp gỡ bạn bè, đều được vợ sắp xếp và gửi đồ từ Hải Phòng lên. Anh khẳng định sự yên ấm của gia đình đến từ việc tôn trọng lẫn nhau chứ không phải vì sợ vợ.

Niềm tự hào khi con gái tốt nghiệp đại học

Năm 2025, gia đình nam nghệ sĩ đón tin vui lớn khi con gái đầu tên Huyền tốt nghiệp Đại học Hàng hải tại Hải Phòng. NSƯT Quang Thắng đã cùng vợ đến tặng hoa chúc mừng con trong ngày lễ tốt nghiệp. Nam nghệ sĩ chia sẻ anh luôn tôn trọng định hướng riêng của các con và không áp đặt con phải theo đuổi con đường nghệ thuật giống bố.

Anh luôn dành thời gian lễ Tết cho gia đình. Nhiều năm nay anh không nhận show vào dịp Tết vì cả năm đã làm việc vất vả, thường phải qua Rằm tháng Giêng mới nhận lời biểu diễn.