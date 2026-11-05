Châu Bùi xả kho ảnh tuổi 17, chứng minh visual 'hàng thật giá thật' không cần can thiệp

Giải trí

Khi cư dân mạng đang rần rần chúc phúc cho tình yêu của vợ chồng Quân A.P, một 'cú twist' bất ngờ xuất hiện khi Châu Bùi lộ diện là người đã chứng kiến tình cảm của cặp đôi này từ những năm tháng tuổi học trò. Cụ thể, netizen đã đào lại loạt ảnh từ năm 2012 của Châu Bùi và Lê Khanh thời cả hai còn học chung tại THCS Ngô Sĩ Liên. Trong những khung hình kỉ niệm này, cả Châu Bùi và Lê Khanh đều gây ấn tượng với vẻ ngoài trong trẻo, xinh xắn, đúng chuẩn nữ sinh Hà Thành.

Trước cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng, Châu Bùi đã hóm hỉnh hưởng ứng bằng cách tự đăng tải một album ảnh tuổi teen lên trang cá nhân với lời khẳng định: "Không cần tìm nữa đâu, Bùi Thái Bảo Châu tuổi 17 xuất hiện rồi đây".

Visual 'đỉnh' từ thời chưa biết đến filter

Trong loạt ảnh thời 2010s, Châu Bùi khoe vẻ mộc mạc với mái tóc uốn xoăn và mái thưa, đúng mốt hotgirl thời đó. Dù không trang điểm, cô vẫn sở hữu những đường nét sắc sảo với nụ cười đồng điếu, đôi mắt tinh anh cùng làn da rạng rỡ. Thần thái cuốn hút bẩm sinh này khiến nhiều người hâm mộ thích thú, thậm chí có ý kiến cho rằng nhan sắc này chắc chắn nằm trong nhóm hotgirl của trường và ngày xưa chắc hẳn nhận được rất nhiều thư tình.

Việc công khai ảnh quá khứ lần này còn là cách Châu Bùi chứng minh những đường nét trên gương mặt mình hoàn toàn là 'hàng thật giá thật'. Trước đó, cô từng khiến fan bật cười khi chia sẻ ảnh tốt nghiệp tiểu học với chiếc kính cận 'ngố tàu' cùng lời cam kết không độn tai vểnh, không mở hốc mắt.

Thực tế, Châu Bùi sở hữu những đặc điểm bẩm sinh trùng khớp với các trào lưu làm đẹp hot những năm gần đây. Cô từng bị nghi ngờ can thiệp để có 'tai yêu tinh' theo xu hướng giới trẻ Trung Quốc năm 2021. Tương tự, dáng mắt mèo xếch nhẹ với nhãn cầu to kiêu kỳ của cô cũng là điều mà nhiều người hiện nay phải dùng đến kỹ thuật 'mở góc mắt ngoài' mới có được. Qua đó, có thể thấy visual thời thượng vốn đã 'chảy trong máu' của nàng fashionista ngay từ những ngày đầu.

Từ hotgirl Hà Nội đến biểu tượng thời trang quốc tế

Nhìn lại hành trình của Bùi Thái Bảo Châu (sinh năm 1997), có thể thấy cô đã tiến một bước rất dài. Từng được gia đình định hướng học Đại học Thương mại, nhưng đến năm 2015, cô quyết định bảo lưu một năm để theo đuổi đam mê thời trang dù gặp phải sự phản đối từ người thân. Châu Bùi bắt đầu sự nghiệp với vai trò mẫu ảnh lookbook và từng có giai đoạn tự ti vì chiều cao khiêm tốn 1m58.

Tuy nhiên, chính gu thẩm mỹ độc bản đã giúp cô bứt phá khỏi cái mác hotgirl mạng. Cột mốc tại Seoul Fashion Week 2016 đã đưa tên tuổi Châu Bùi lọt vào mắt xanh của các tạp chí quốc tế danh giá như Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, W, Highsnobiety, BoF... Đến năm 2017, cô giành giải "Top Fashion Influencer" tại Influence Asia, góp phần định hình khái niệm fashionista tại Việt Nam.

Từ 2018 đến 2023, Châu Bùi liên tiếp đạt được những thành tích quốc tế ấn tượng. Năm 2020, cô lọt danh sách "10 influencer thời trang cao cấp" của Forbes Pháp và góp mặt trong Forbes 30 Under 30 Châu Á năm 2021. Đặc biệt, tại mùa Thu Đông 2023, cô dẫn đầu nhóm influencer toàn cầu theo số liệu của Launchmetrics khi mang về 1,8 triệu USD giá trị truyền thông (MIV) tại Paris Fashion Week.

Chuyện tình 6 năm với Binz

Bên cạnh sự nghiệp, hành trình 6 năm gắn bó cùng Binz đã tạo nên hình mẫu couple lý tưởng trong Vbiz. Qua những chia sẻ của Châu Bùi, công chúng được thấy một khía cạnh khác của Binz: không còn là một 'bad boy' ngông nghênh, lạnh lùng mà là một người bạn trai ấm áp, hài hước và đáng yêu khi yêu.

Sự đồng điệu của cặp đôi không chỉ ở đời thường mà còn trong tư duy sáng tạo. Điển hình là những màn hóa trang Halloween độc dị, được đầu tư công phu hằng năm. Những màn hóa trang này luôn tạo nên cơn sốt viral và trở thành 'đặc sản' mang đậm dấu ấn cá nhân mà khán giả luôn ngóng chờ mỗi dịp cuối tháng 10.