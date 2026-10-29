Vũ Thịnh cầu hôn bạn gái Fanny sau 9 năm, chốt lịch cưới tháng 11

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Tối 29/10, ca sĩ Vũ Thịnh bất ngờ thông báo tin vui khi cầu hôn thành công bạn gái Fanny. Trong loạt ảnh chia sẻ, Fanny diện váy cô dâu rạng rỡ, cười tươi khi đeo nhẫn vào ngón áp út cho Vũ Thịnh. Khoảnh khắc này khiến dân mạng không ngớt lời khen ngợi vì hai người quá đẹp đôi.

Nam ca sĩ xúc động viết: "9 năm cho 1 giây phút". Sau gần một thập kỷ gắn bó, trải qua cả những lần chia ly rồi tái hợp, cặp đôi dự kiến sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 11 tới. Thông tin này ngay lập tức nhận được cơn mưa lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Từ áp lực dư luận đến quyết định dừng lại

Nhìn thì ngọt ngào vậy thôi chứ chuyện tình của Vũ Thịnh và Fanny từng có thời gian cực kỳ sóng gió. Cả hai từng hẹn hò nhưng rồi phải chia tay vào năm 2018. Lý do chính là vì áp lực từ dư luận khi Fanny tham gia chương trình Giai điệu chung đôi và bị khán giả "ghép đôi" với một nam thí sinh khác.

Nhớ lại thời điểm đó, Vũ Thịnh cho biết cả hai khi ấy còn trẻ, không chịu nổi sức ép từ dư luận và không muốn công việc bị ảnh hưởng nên đã chọn cách dừng lại.

Màn tái hợp đầy kịch tính năm 2021

Đến năm 2021, định mệnh một lần nữa đưa họ về phía nhau khi Fanny tham gia chương trình Tỏ tình hoàn mỹ. Tại đây, Vũ Thịnh đã quyết định xuất hiện để bày tỏ tình cảm, đánh dấu màn tái hợp chính thức. Sự trở lại này giúp cả hai có cơ hội bắt đầu lại từ đầu và tiếp tục đồng hành cùng nhau trong cả cuộc sống lẫn công việc.

Kể từ đó, Fanny luôn là hậu phương vững chắc, thường xuyên thể hiện sự ủng hộ dành cho bạn trai, đặc biệt là trong thời gian Vũ Thịnh tham gia chương trình Anh Trai Say Hi.

Hình mẫu "người đàn ông của gia đình"

Trong mắt Fanny, Vũ Thịnh không chỉ là người yêu mà còn là một người đàn ông ấm áp và trưởng thành. Cô từng dành nhiều lời khen cho bạn trai khi mô tả anh như một mẫu người đàn ông của gia đình điển hình. Theo Fanny, tất cả mọi việc trong nhà đều do Vũ Thịnh đảm nhận, từ chăm sóc nhà cửa cho đến nấu ăn.

Chân dung cặp đôi sắp về chung một nhà

Vũ Thịnh sinh năm 1995, là một ca sĩ từng ghi dấu ấn tại X Factor - Nhân tố bí ẩn năm 2016 và Giọng hát Việt năm 2019. Anh sở hữu nhiều ca khúc như Hai Chúng Ta, Bảo Bối Của Anh, Sao Vẫn Còn Yêu và Thanh Xuân Lãng Phí. Dù hoạt động nghệ thuật lâu năm, nhưng anh thực sự bùng nổ và được đông đảo khán giả biết đến rộng rãi hơn sau khi tham gia mùa đầu tiên của Anh Trai Say Hi, dù anh dừng chân khá sớm tại cuộc thi này.

Còn Fanny sinh năm 1997, là một hot girl kiêm nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên TikTok với hơn 1,6 triệu lượt theo dõi. Cô thường xuyên chia sẻ các video hát, nhảy, cover những bài hát đình đám cũng như những khoảnh khắc tình cảm, tương tác đáng yêu với bạn trai.