Vụ bắt Hoàng Mèo và Tấn Bo: Diễn vai giang hồ khác gì với tiếp tay cho giang hồ?

Giải trí

Công an TP.HCM vừa khởi tố và bắt nhiều người liên quan đến bộ phim ca nhạc "Huy bến xe", trong đó có các diễn viên như Hoàng Mèo và Tấn Bo. Vụ việc này khiến nhiều người thắc mắc tại sao diễn viên chỉ nhận vai và diễn theo kịch bản mà lại bị xử lý hình sự.

Để hiểu rõ, trước hết cần nhìn vào "Huy bến xe". Đây là phim ca nhạc hành động do ca sĩ Dương Chấn Huy tổ chức sản xuất và công ty giải trí đa phương tiện P. phát hành trên YouTube từ năm 2020. Nội dung phim đầy rẫy những cảnh dùng gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn quản lý bến xe và thu tiền bảo kê. Tính đến nay, phim đã thu hút hơn 42.000 lượt xem trên YouTube.

Ranh giới giữa nghệ thuật và vi phạm pháp luật

Thực tế, phim ảnh hoàn toàn có thể phản ánh những mặt tối của xã hội, kể cả tội phạm và bạo lực. Việc một diễn viên đóng vai giang hồ, tham gia đánh nhau hay dùng hung khí theo kịch bản không đồng nghĩa với việc họ cổ xúy bạo lực hay phạm pháp. Điểm mấu chốt nằm ở mục đích: bộ phim dùng cái xấu để phê phán, lên án hay thực chất là để tôn vinh và quảng bá những hành vi đó.

Theo Luật Điện ảnh 2022, nội dung kích động bạo lực bị nghiêm cấm, trừ trường hợp thể hiện nhằm tố cáo, phê phán tội ác hoặc đề cao chính nghĩa. Vì thế, không thể chỉ nhìn vào vài cảnh quay bạo lực mà kết luận phim vi phạm pháp luật, mà phải xem xét tổng thể thông điệp và mục đích của tác phẩm.

Khi phim ảnh bị lợi dụng để đánh bóng tên tuổi

Vấn đề trở nên nghiêm trọng khi phim ảnh không còn là phương tiện phản ánh đời sống mà bị lợi dụng để phục vụ hoạt động trái pháp luật. Trong vụ "Huy bến xe", thông tin điều tra ban đầu cho thấy ca sĩ Dương Chấn Huy mời một người tên Hiệp đen đóng vai ông trùm. Đáng chú ý, mục đích tham gia của người này là để quảng bá hình ảnh, khuếch trương thanh thế trên mạng xã hội và rủ thêm đàn em xuất hiện trong phim.

Khi một bộ phim được dùng để đánh bóng tên tuổi cho những đối tượng vi phạm pháp luật, trách nhiệm của những người tham gia cần phải được xem xét kỹ lưỡng. Đây không còn là một sản phẩm giải trí có yếu tố bạo lực đơn thuần mà có dấu hiệu bị lợi dụng cho mục đích sai trái.

Trách nhiệm hình sự và vai trò của diễn viên

Các bị can trong vụ án này bị khởi tố về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự. Để xác định trách nhiệm, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi cụ thể, mục đích và vai trò của từng người.

Theo Bộ luật Hình sự, đồng phạm là trường hợp từ hai người trở lên cố ý cùng thực hiện tội phạm, trong đó người giúp sức là người tạo điều kiện về vật chất hoặc tinh thần. Nếu diễn viên biết rõ việc sản xuất, phổ biến phim nhằm phục vụ hành vi phạm tội mà vẫn cố ý tham gia, hỗ trợ thì có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự. Ngược lại, nếu chỉ diễn xuất thông thường mà không biết, không cố ý cùng thực hiện tội phạm thì không đủ căn cứ xác định là đồng phạm.

Từ góc độ nghề nghiệp, diễn viên cần có trách nhiệm tìm hiểu kỹ nội dung, mục đích sản xuất và cách thức phổ biến trước khi nhận lời, nhất là với những sản phẩm có yếu tố bạo lực hoặc có sự xuất hiện của các đối tượng giang hồ mạng. Bởi sự góp mặt của người nổi tiếng không chỉ hút view mà còn làm tăng mức độ lan truyền của nội dung trên mạng xã hội. Danh nghĩa nghệ thuật hay lý do chỉ diễn theo kịch bản không thể là tấm bình phong cho hành vi cố ý tiếp tay thực hiện tội phạm.