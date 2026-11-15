NSND Phạm Phương Thảo bỏ phố về Thạch Thất, xây 'biệt phủ' 8.000 m2 có cả sân pickleball

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Phạm Phương Thảo đã chia sẻ về không gian sống yên bình tại Thạch Thất, Hà Nội. Trên khu đất rộng hơn 8.000 m2, nữ nghệ sĩ đã xây dựng một tổ ấm đúng nghĩa để tận hưởng nhịp sống chậm rãi, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của phố thị.

Từ căn nhà 'tránh dịch' thành chốn an yên

Ít ai biết rằng, mảnh đất này được Phạm Phương Thảo mua từ năm 2019, nhưng lúc đó cô chưa hề có kế hoạch xây dựng ngay. Bước ngoặt chỉ đến khi dịch Covid-19 xuất hiện, khiến nữ nghệ sĩ nảy ra ý định làm một ngôi nhà ở ngoại thành để có nơi nghỉ ngơi và tránh dịch.

Ban đầu, nơi đây chỉ được định hướng là căn nhà thứ hai để cô ghé thăm vào những dịp cuối tuần. Thế nhưng, càng gắn bó, Phạm Phương Thảo càng yêu thích cảm giác được sống gần gũi với thiên nhiên. Nữ ca sĩ chia sẻ cảm giác an lành khi được tự tay chăm sóc vườn tược, sống giữa hoa lá và cây cối, biến nơi này thành điểm đến yêu thích sau mỗi chuyến đi.

Biệt phủ đầy đủ tiện nghi từ bể bơi đến sân pickleball

Để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi và thờ tự, Phạm Phương Thảo đã đầu tư xây dựng nhiều hạng mục trên khu đất rộng. Các công trình được thiết kế khéo léo, dựa theo địa hình đồi núi tự nhiên, kết hợp cùng hệ thống đường đi và cảnh quan sân vườn xanh mướt. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy khuôn viên ngập tràn cây ăn quả và những khoảng xanh rộng lớn.

Đặc biệt, nữ nghệ sĩ xây một căn nhà ba tầng với tận 10 phòng ngủ. Quy mô này không chỉ phục vụ sinh hoạt cá nhân mà còn để đón tiếp người thân, bạn bè ghé chơi. Không dừng lại ở đó, khu nhà vườn còn được trang bị đầy đủ các tiện ích hiện đại như bể bơi và cả một sân chơi pickleball đúng trend hiện nay.

Hành trình từ sao Mai đến danh hiệu NSND

Phạm Phương Thảo là một nghệ sĩ đa năng với xuất phát điểm từ Đoàn Ca múa kịch Hương Sen của tỉnh Nghệ An, sau đó theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Năm 2003, cô về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Cũng trong năm này, cuộc thi Sao Mai đã trở thành bước ngoặt lớn khi cô giành giải Ba dòng nhạc dân gian cùng giải Ca sĩ được yêu thích nhất.

Sau thành công tại Sao Mai, cô tiếp tục ra mắt album đầu tay Một Khúc Tâm Tình vào năm 2004 và album Cho Mẹ, Cho Em Và Cho Tôi vào năm 2005. Khán giả nhớ đến Phạm Phương Thảo qua những ca khúc mang âm hưởng dân gian, ngợi ca quê hương như Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ, Bài Ca Thống Nhất hay Lời Ru Đất Nước.

Không chỉ hát, cô còn là một nhạc sĩ với nhiều tác phẩm màu sắc dân gian được các nghệ sĩ khác thể hiện như Chàng Vinh Quy, Mơ Duyên, Đất Mẹ Ngày Về, Gái Nghệ, Mong Manh Em. Với nhiều Huy chương Vàng tại các hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc và kinh nghiệm làm giám khảo Sao Mai, cô được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2016 và tháng 11/2023 tên cô có trong danh sách nghệ sĩ được phong tặng NSND.

Ngoài nghệ thuật, Phạm Phương Thảo còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện và hội đồng nghệ thuật. Nữ ca sĩ luôn giữ quan điểm không tham công tiếc việc, ưu tiên những giá trị mang lại niềm vui và hiệu quả thực sự trong cuộc sống.