NSƯT Quốc Thảo và gần 10 năm 'đánh đổi' tại Mỹ: Từ nghệ sĩ thành thợ nail để theo đuổi đam mê

Giải trí

NSƯT Quốc Thảo từng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi quyết định rời bỏ công việc ổn định tại Việt Nam để sang Mỹ vào đầu những năm 2000. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, lý do chính là ông muốn thay đổi môi trường, tìm kiếm thêm cơ hội học hỏi và trải nghiệm. Ban đầu, ông chỉ định ở lại học trong khoảng bốn năm rồi về, nhưng những biến động trong cuộc sống đã khiến chuyến đi này kéo dài gần một thập kỷ.

NSƯT Quốc Thảo là một nghệ sĩ đa năng, vừa là đạo diễn vừa là diễn viên. Ông tốt nghiệp khoa Đạo diễn của Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 và trưởng thành cùng thời với những tên tuổi như Thành Lộc, Hữu Châu, Hồng Vân. Ở mảng sân khấu, ông ghi dấu ấn tại IDECAF với các vai diễn trong Lôi Vũ, Trong Hào Quang Bóng Tối, Bản Chúc Thư, Tám Người Đàn Bà và Kỹ Nữ. Không chỉ dừng lại ở kịch nói, ông còn tham gia phim điện ảnh từ những năm 1990 như Viên Ngọc Côn Sơn, Giải Phóng Sài Gòn và Lưỡi Dao. Bản lĩnh đạo diễn của ông cũng được khẳng định sớm với hai giải Mai Vàng cho vở Yêu Thầy năm 2000 và Đêm Tình Yêu năm 2002.

Những ngày tháng 'cày cuốc' mưu sinh

Khi đặt chân đến Mỹ, NSƯT Quốc Thảo phải đối mặt với thực tế phũ phàng: rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa và áp lực tài chính nặng nề. Để trang trải cuộc sống, ông không ngần ngại làm đủ mọi việc. Có thời gian, ông làm tại một nhà hàng Việt Nam với nhiệm vụ nếm thử món ăn và góp ý cho đầu bếp điều chỉnh hương vị cho đúng chuẩn.

Sau đó, ông cùng vợ mở tiệm nail và trực tiếp tham gia vận hành. Việc một nghệ sĩ từng nổi tiếng đi làm nail khiến không ít khách hàng thắc mắc, nhưng với ông, đây là công việc lương thiện để sinh tồn và nuôi dưỡng đam mê học tập. Lịch trình của nam nghệ sĩ thời điểm đó cực kỳ dày đặc: ban ngày làm việc, tối đến trường học, có những hôm 22 giờ 30 mới về đến nhà và chỉ ngủ khoảng ba đến bốn tiếng mỗi ngày.

Nỗi nhớ nghề và những mất mát riêng tư

Điều khiến NSƯT Quốc Thảo mệt mỏi nhất không phải là sự vất vả về thể xác mà là cảm giác bị tách rời khỏi nghệ thuật. Dù bận rộn, ông vẫn tranh thủ học tiếng Anh, nghiên cứu về sân khấu, đạo diễn và ngành công nghiệp giải trí. Ông sẵn sàng chi ra số tiền lớn, có lần lên tới 2.000-3.000 USD (tương đương 51-77 triệu đồng hiện nay) chỉ để mua vé xem các chương trình nghệ thuật tại New York và Chicago. Với ông, Mỹ là nơi để mở mang kiến thức nhưng không bao giờ có thể thay thế được sân khấu và khán giả quê nhà.

Bên cạnh những khó khăn về mưu sinh, đời tư của ông cũng trải qua nhiều sóng gió khi hai lần đổ vỡ hôn nhân. Những mất mát này khiến quãng thời gian gần mười năm ở xứ người trở nên nặng nề và đầy nuối tiếc.

Trở về và thắp lại ngọn lửa đam mê

Sau gần một thập kỷ, NSƯT Quốc Thảo quyết định trở về Việt Nam với hành trang là những kiến thức và trải nghiệm tích lũy được. Ông tiếp tục khẳng định năng lực đạo diễn qua nhiều chương trình truyền hình và vở kịch như Vượt Thành Chiến, Đấu Trường Âm Nhạc Nhí, Gương Mặt Thân Quen Nhí.

Đặc biệt, ông dành tâm huyết gây dựng Sân khấu kịch Quốc Thảo và mở lớp đào tạo diễn xuất. Từ những ngày chật vật tìm điểm diễn tại Quận 1, Quận 3, đến khi ổn định tại Trung tâm Văn hóa Quận Phú Nhuận, ông kiên trì làm mới kịch nói bằng cách kết hợp công nghệ 4D để thu hút khán giả trẻ. Ở tuổi ngoài 60, sau những đổ vỡ trong tình cảm, nam nghệ sĩ chọn cuộc sống độc thân, xem ánh đèn sân khấu và những học trò trẻ là tình yêu trọn vẹn nhất hiện tại.

Đúng là không có con đường nào trải hoa hồng, nhưng nhìn cách ông vượt qua gần 10 năm 'vất vả' ở Mỹ để về xây dựng sân khấu riêng, đúng là một tinh thần đáng nể!