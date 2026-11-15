Tiếng hát Hà Nội 2026: Sân chơi cho những 'chiến thần' âm nhạc trẻ

Giải trí

Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức đã chính thức khởi động vào ngày 13/11. Đây không đơn thuần là một sân chơi tìm kiếm những giọng ca hay, mà còn là cơ hội để những người trẻ thử sức, khám phá giới hạn của bản thân và khẳng định cá tính nghệ thuật riêng. Với những thí sinh tham gia, hành trình này bắt đầu từ niềm đam mê và khát vọng được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu.

Từ giảng đường đến sân khấu chuyên nghiệp

Không khí chuẩn bị cho cuộc thi đang diễn ra vô cùng sôi nổi tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật. Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhiều sinh viên đã quyết định bước ra khỏi không gian lớp học để thử thách bản thân khi đăng ký tham gia. Tương tự, tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, vào sáng 12/11, các thí sinh đã gấp rút hoàn thiện hồ sơ và tập luyện để sẵn sàng bứt phá.

Đáng chú ý, cổng đăng ký của cuộc thi chỉ mở đến hết ngày 16/11. Sự hối hả trong những ngày cuối cùng cho thấy sức hút của một sân chơi uy tín tại Thủ đô, nơi các thầy cô và sinh viên cùng đồng hành chuẩn bị cho một mùa giải mới. Cuộc thi năm 2026 tiếp tục phát huy tinh thần của các mùa trước khi mở rộng cơ hội tham gia và đặc biệt khuyến khích những cá tính âm nhạc khác biệt, không phân biệt ngành nghề hay xuất phát điểm của thí sinh.

Những màn 'flex' tài năng tại vòng sơ khảo

Ngày 13/11, vòng sơ khảo trực tiếp đã diễn ra tại trụ sở Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Vòng sơ khảo 1 năm nay có nhiều sự đổi mới, tạo điều kiện tối đa để các thí sinh trình diễn khả năng ca hát qua nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh đó, dàn giám khảo 'cầm cân nảy mực' cũng thu hút sự quan tâm lớn khi đi tìm những tiêu chí riêng để chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất.

Tại vòng thi này, nhiều thí sinh không chỉ khoe giọng hát mà còn 'khoe' thêm các kỹ năng bổ trợ như vũ đạo, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp hay khả năng sáng tác. Điển hình là thí sinh Nguyễn Anh Tuấn (SBD 005), người đã gây ấn tượng mạnh ngay trong ngày thi đầu tiên bằng một ca khúc do chính mình sáng tác. Điều này cho thấy thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay không chỉ muốn hát mà còn muốn làm chủ hoàn toàn sản phẩm âm nhạc của mình.

Hào quang và thực tế sau cuộc thi

Một danh hiệu Quán quân chắc chắn mang lại ánh hào quang và những cơ hội mới, nhưng thực tế sau đó mới là điều quan trọng. Đối với nhiều nghệ sĩ trẻ, hành trình chinh phục khán giả thực sự chỉ mới bắt đầu sau khi cuộc thi kết thúc. Có những người dù đã bước lên bục vinh quang nhưng vẫn chọn cách miệt mài luyện tập và không ngừng nỗ lực để khẳng định vị thế.

Thực tế cho thấy nhiều giọng ca trẻ từ Tiếng hát Hà Nội đã tận dụng cơ hội này để đến gần hơn với công chúng. Thay vì ngủ quên trên chiến thắng, họ tiếp tục đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc riêng để khẳng định con đường nghệ thuật. Chính sự chủ động này đã góp phần tạo nên một diện mạo mới, hiện đại và đa dạng hơn cho đời sống âm nhạc của Thủ đô, minh chứng cho sức lan tỏa của cuộc thi trong việc phát hiện và bồi dưỡng nhân tố trẻ.