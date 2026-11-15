Chi Pu rực rỡ sắc vàng, Steven Nguyễn và Lê Hạ Anh gây sốt trên thảm đỏ Asian Television Awards 2026

Giải trí

Tối 14/11, thảm đỏ Lễ trao Giải thưởng Truyền hình châu Á lần thứ 31 (Asian Television Awards 2026) đã diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Sự kiện thu hút đông đảo khán giả với sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhà làm phim cùng đại diện các đơn vị truyền hình từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á.

Chi Pu chính là tâm điểm của thảm đỏ khi xuất hiện trong một chiếc đầm màu vàng rực rỡ với kiểu dáng cầu kỳ. Bộ cánh này không chỉ giúp cô khoe vai trần mà còn tôn lên vóc dáng thanh thoát. Giữa nhiều phong cách khác nhau của khách mời, sắc vàng nổi bật khiến Chi Pu trở thành một trong những nhân vật khó bỏ qua nhất.

Một cặp đôi khác khiến dân tình đứng ngồi không yên là Steven Nguyễn và Lê Hạ Anh. Cả hai gây sốt khi cùng xuất hiện với diện mạo chẳng khác nào cô dâu chú rể trong ngày cưới. Steven Nguyễn chọn bộ vest đen lịch lãm với phần cổ khoét sâu nam tính, còn Lê Hạ Anh hóa nàng công chúa trong chiếc váy trắng bồng bềnh lộng lẫy.

Đáng chú ý, dù không đóng cặp trong phim nhưng kể từ Mưa Đỏ một năm trước, cặp đôi này vẫn luôn được khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền". Chính vì thế, màn xuất hiện chung lần này càng khiến cư dân mạng thêm phấn khích.