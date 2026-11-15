Anh Quân Idol và buitruonglinh chính thức lộ diện tại Ca Sĩ Mặt Nạ tập 7

Giải trí

Tập 7 của chương trình vừa khép lại với hai màn lộ diện đầy cảm xúc của CAO BỒI LANG và KOALAOKE. Hai nhân vật này lần lượt được xác nhận là ca sĩ Anh Quân Idol và buitruonglinh.

Show thực tế này là nơi các nghệ sĩ biểu diễn trong những bộ mascot kín mít từ đầu đến chân để giấu danh tính, khiến ban cố vấn và khán giả phải vận dụng hết công suất để đoán xem ai đang hát.

Phiên tòa bảo vệ danh tính đầy kịch tính

Tập này lấy chủ đề “Phiên tòa bảo vệ danh tính”, tạo nên một cuộc đối đầu thú vị giữa hai phe. Một bên là các công tố viên gồm Orange và JSOL, bên còn lại là hai luật sư Trấn Thành và Bích Phương. Điểm nhấn của đêm thi là vòng đối đầu 1:1 với luật chơi mới, buộc hai mascot phải dừng cuộc chơi và tháo mặt nạ.

Mở đầu là màn mashup "Hôn Lễ Của Em" và "Ngày Em Đẹp Nhất" với sự góp mặt của bốn mascot: CAO BỒI LANG, BÁO BERRY, KOALAOKE và CẬU TƯ LÀNH. Lần đầu tiên, CAO BỒI LANG khiến mọi người bất ngờ khi hát bằng giọng thật, tạo ra màu sắc hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Trong khi đó, chất giọng của BÁO BERRY lại khiến JSOL liên tưởng ngay đến Orange.

Sau phần trình diễn, Trấn Thành nhận định ba mascot nam có quãng giọng và màu giọng tương đồng, nhưng BÁO BERRY lại ghi điểm nhờ khả năng biến hóa linh hoạt. Bích Phương thì đặc biệt bị thu hút bởi chất giọng nam cao của CAO BỒI LANG.

Những màn đối đầu nghẹt thở

Khi bước vào vòng đối đầu, các mascot thể hiện tâm lý rất khác nhau. CAO BỒI LANG muốn chạm trán KOALAOKE, còn CẬU TƯ LÀNH thì thẳng thừng muốn tránh BÁO BERRY. Ngược lại, BÁO BERRY cực kỳ tự tin khi tuyên bố sẵn sàng đối đầu với bất kỳ ai.

Kết quả bình chọn từ khán giả đã chia thành hai cặp: BÁO BERRY đối đầu CAO BỒI LANG và KOALAOKE đối đầu CẬU TƯ LÀNH. Ở lượt đầu, CAO BỒI LANG mang đến bản ballad giàu cảm xúc qua mashup "Còn Em Anh Bỏ Cho Ai" và "Sao Cũng Được". Màn trình diễn này khiến Trấn Thành nghĩ đến Dũng Hà, JSOL dự đoán là Tuấn Cry, còn Bích Phương thì cho rằng đây là một giọng ca đến từ Hà Nội.

Đối thủ BÁO BERRY đáp trả bằng ca khúc "Em Say Rồi" với những đoạn chạy note đầy kỹ thuật. Trấn Thành khen ngợi mascot này có khả năng cảm âm tự nhiên, biết dùng thế mạnh đúng lúc mà không bị quá lạm dụng kỹ thuật. Orange và Bích Phương cũng đánh giá cao cách chọn bài cũng như khả năng giữ cảm xúc. Kết quả, BÁO BERRY thắng thế, buộc CAO BỒI LANG phải tháo mặt nạ, lộ diện là Anh Quân Idol.

Câu chuyện phía sau lớp mặt nạ

Anh Quân Idol chia sẻ rằng anh chọn chương trình làm nơi để đánh dấu sự trở lại với âm nhạc. Nam ca sĩ thừa nhận từng lo lắng khán giả nghĩ mình không còn hoạt động nghệ thuật, nên hy vọng thông qua chương trình sẽ giới thiệu được những sản phẩm mới và tiếp tục cống hiến cho đam mê.

Ở cặp đấu còn lại, CẬU TƯ LÀNH gây ấn tượng với ca khúc "Thành Phố Phiêu Bồng" của Ân Nhi. Thay vì tình ca như trước, mascot này chọn Pop Rock pha Country để thể hiện những trăn trở của người đàn ông trước trách nhiệm cuộc sống và giới hạn trong tình yêu.

Trong khi đó, KOALAOKE chọn bài "Lênh Đênh" do chính mình sáng tác. Ca khúc bắt đầu như một câu chuyện tình yêu hạnh phúc nhưng sau đó lại là lời tự sự về một mối tình tan vỡ và sự chơi vơi khi theo đuổi đam mê. Dù nhận được nhiều lời khen từ ban cố vấn về sự chuyển biến âm nhạc, KOALAOKE vẫn thua cuộc trước CẬU TƯ LÀNH và lộ diện là buitruonglinh.

Sau khi tháo mặt nạ, buitruonglinh kể về biệt danh “Vua kéo đàn”. Trước khi có những bài hát triệu view, anh từng chơi đàn tại các nhà hàng, tiệc cưới, thậm chí có hôm vừa diễn vừa phụ bưng món. Nam ca sĩ không ngần ngại nhắc về những ngày tài khoản cạn tiền, phải đi bộ về nhà hay sự chật vật khi theo đuổi đam mê. Với anh, những khó khăn đó chính là động lực để thay đổi cuộc sống và mỗi sân khấu đều là cơ hội quý giá.

Nghe xong chuyện của buitruonglinh mà thấy nể thực sự, đúng là không có thành công nào trải đầy hoa hồng hết nhỉ?