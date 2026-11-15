Nguyên Hà gây sốc khi âm thầm mang thai 8 tháng, sinh con xong mới công khai chồng người Hàn

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Nguyên Hà vốn là một trong những nữ ca sĩ khá kín tiếng về đời tư. Ngày 3/12/2024, đúng dịp sinh nhật tuổi 36, nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả bất ngờ khi đăng ảnh khoe bụng bầu lớn cùng dòng trạng thái: "Sinh nhật năm nay hơi lạ". Đến lúc này, cô mới tiết lộ mình đã mang thai khoảng 8 tháng nhưng trước đó gần như không để lộ bất kỳ dấu vết nào cho công chúng biết.

Cuộc chiến sinh con và niềm hạnh phúc bất ngờ

Việc có em bé với Nguyên Hà là một điều cực kỳ bất ngờ. Cô chia sẻ mình từng nghĩ bản thân khó mang thai tự nhiên, thậm chí đã tính đến chuyện trữ trứng để thụ tinh trong ống nghiệm. Vì thế, khi biết mình sắp được làm mẹ, nữ ca sĩ đã vô cùng xúc động và hạnh phúc. Trong suốt thai kỳ, cô chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt, chú trọng dinh dưỡng, hạn chế đi xa và quyết định dừng nhận show từ tháng thứ sáu để nghỉ ngơi.

Tháng 1/2025, Nguyên Hà hạ sinh con gái đầu lòng tên là Naru tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Tuy nhiên, hành trình làm mẹ ở tuổi 36 không hề trải đầy hoa hồng. Nữ ca sĩ thừa nhận có những cảm xúc khó tả, thậm chí kể lại rằng 24 giờ sau sinh, việc bước xuống giường khiến cô đau đến bật khóc và từng có lúc nghĩ mình sẽ không đủ can đảm để sinh con thêm lần nữa. Tuy vậy, khi nhìn con gái ngủ ngon, cô cảm thấy mọi vất vả đều xứng đáng.

Lộ diện ông xã người Hàn Quốc

Không dừng lại ở tin sinh con, chỉ 3 ngày sau khi thông báo đón nhóc tỳ, Nguyên Hà tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi công khai ông xã. Lần đầu tiên, diện mạo người chồng người Hàn Quốc của cô được công khai. Trước đó, dù gắn bó lâu năm, nữ ca sĩ tuyệt đối không chia sẻ hình ảnh hay thông tin về anh vì chồng cô không làm việc trong giới giải trí. Cả hai lựa chọn giữ kín mối quan hệ trước truyền thông, chỉ hé lộ cuộc sống gia đình khi đã đón thành viên mới.

Thực ra, trước đó diva Mỹ Linh từng nhắc đến chuyện tình cảm của đàn em trong một đêm nhạc năm 2024. Mỹ Linh kể rằng từng gặp bạn trai Nguyên Hà và nhận xét anh là người hoạt bát, hướng ngoại, khá trái ngược với tính cách trầm lặng của cô. Lúc đó Nguyên Hà vẫn còn ngại ngùng, không muốn chia sẻ nhiều, cho đến sau khi con gái đầu lòng chào đời.

Cuộc sống đảo ngược sau khi làm mẹ

Từ một ca sĩ dành phần lớn thời gian cho phòng thu, sân khấu và những chuyến lưu diễn, Nguyên Hà giờ đây xoay quanh lịch sinh hoạt của con gái. Cô thừa nhận phải học hỏi rất nhiều điều mới mẻ, từ cách chăm sóc trẻ sơ sinh đến việc cân bằng giữa gia đình và công việc cá nhân.

Trong những hình ảnh đời thường, ông xã người Hàn của cô nhận được sự chú ý bởi sự quan tâm dành cho vợ con. Nguyên Hà nhận xét chồng là người tâm lý, biết lắng nghe và chia sẻ. Chính sự đồng hành này đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cô trong giai đoạn đầu làm mẹ với nhiều thay đổi và trách nhiệm mới.

Hành trình âm nhạc

Nguyên Hà được nhiều khán giả ưu ái gọi là nàng thơ của làng nhạc Việt với chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng. Cô không học thanh nhạc chuyên nghiệp mà khởi đầu từ các quán cà phê sinh viên năm 2007. Bước ngoặt đến khi cô gặp nhạc sĩ Quốc Bảo, người đã giúp cô thu âm và phát triển khả năng ca hát. Năm 2012, cô ra mắt album Địa đàng và kiên trì theo đuổi dòng nhạc tự sự, không chọn cách phát triển ồn ào.

Khán giả nhớ đến cô qua những bài hát như Ta có hẹn với tháng 5, Nhắm mắt thấy mùa hè, Xin lỗi hay Chờ ngày lời hứa nở hoa. Đặc biệt, năm 2023, cô khiến fan thích thú khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Vốn là ca sĩ ballad trầm lặng, cô gây bất ngờ khi thử sức với vũ đạo và các tiết mục sôi động, tiêu biểu là màn trình diễn Đường cong ở vòng Hồi sinh. Đến tháng 3/2024, cô tiếp tục ra mắt album Hồi ức thanh xuân, đánh dấu 12 năm kể từ album đầu tay.