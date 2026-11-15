Điểm mặt dàn MC Đường lên đỉnh Olympia: Từ những người đặt nền móng đến những 'vựa muối' thế hệ mới

Giải trí

Đường lên đỉnh Olympia là một trong những gameshow trí tuệ lâu đời và thành công nhất trên sóng truyền hình Việt Nam, nơi mỗi MC đều để lại một dấu ấn riêng biệt qua từng thời kỳ.

Tạ Bích Loan: Người kiến tạo và những viên gạch đầu tiên

Nhà báo Tạ Bích Loan chính là người bắt tay thực hiện chương trình từ cuối năm 1998. Không chỉ dừng lại ở vai trò MC trong những số đầu tiên năm 1999, chị còn là người trực tiếp xây dựng format, làm đạo diễn và đặt nền móng cho toàn bộ chương trình. Một chi tiết đặc biệt là ý tưởng về chiếc vòng nguyệt quế – phần thưởng biểu tượng suốt nhiều năm qua – cũng xuất phát từ chị.

Khi xây dựng chương trình, điều chị trăn trở nhất là tìm một cái tên thể hiện được tinh thần nỗ lực, chinh phục thử thách của thí sinh. Bằng cách kết hợp các yếu tố “Đông Tây kim cổ” cùng hình ảnh người leo núi và vòng nguyệt quế trên đỉnh Olympus, cái tên Đường lên đỉnh Olympia đã ra đời. Dù tin rằng khán giả sẽ đón nhận, nhưng nữ nhà báo thừa nhận bản thân không nghĩ chương trình có thể duy trì sức sống suốt hơn 25 năm. Sau năm đầu dẫn dắt, chị chuyển giao vị trí MC cho Tùng Chi và làm đạo diễn đến năm 2003. Ngày 1/12/2024, nhà báo Tạ Bích Loan chính thức nghỉ hưu theo chế độ.

Những gương mặt gắn liền với sự điềm đạm và bản lĩnh

Sau Tạ Bích Loan, nhà báo Lưu Minh Vũ và nhà báo Tùng Chi tiếp quản vai trò dẫn dắt từ mùa thứ hai. Dù đồng hành từ năm đầu tiên với vai trò BTV, nhưng khi trở thành MC, Lưu Minh Vũ nhanh chóng gây ấn tượng bởi chất giọng truyền cảm đi kèm nét dí dỏm, hài hước. Sau thành công tại Olympia, anh tiếp tục dẫn dắt Hãy chọn giá đúng trước khi ngừng công việc MC vào năm 2012 để chuyển sang công tác quản lý. Hiện anh là Phó trưởng Phòng Trò chơi và Gặp gỡ trên kênh truyền hình 1, Ban Văn hóa - Giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong khi đó, Tùng Chi lại ghi dấu ấn với hình ảnh người phụ nữ thép, điềm tĩnh và gần gũi trong tà áo dài cùng mái tóc ngắn đặc trưng. Chị dẫn dắt chương trình qua hai giai đoạn: từ năm 2000 đến 2004 và từ năm 2009 đến 2016. Tùng Chi từng chia sẻ mình không sôi nổi như Tạ Bích Loan hay dí dỏm như Lưu Minh Vũ nên luôn cố gắng thể hiện phong cách riêng. Sau mùa chung kết 2016, chị không còn xuất hiện trên sóng mà chuyển sang làm đạo diễn, tham gia tổ chức và sản xuất chương trình.

Từ sự duyên dáng của Diệp Chi đến năng lượng của Phạm Ngọc Huy

Diệp Chi bắt đầu dẫn chương trình từ năm thứ 17 (2017) và gắn bó trong 5 năm, trước đó cô từng làm MC tại các điểm cầu chung kết vào những năm 2006, 2007, 2008 và 2013. Được đánh giá là thông minh và duyên dáng, cô luôn giữ nụ cười và sự bình tĩnh trước những tình huống khó xử lý. Diệp Chi quan niệm sức mạnh lớn nhất của MC chính là sự kết nối với thí sinh và khán giả. Năm 2021, cô dừng vai trò MC để tập trung làm đạo diễn, sản xuất và trở thành Phó Trưởng phòng Văn hóa - Du lịch, Ban Văn hóa - Giải trí của VTV vào năm 2023. Chị cũng là Tổng đạo diễn của nhiều sự kiện lớn như Đại nhạc hội Hoa Xuân ca, Liên hoan pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, V Fest và V Concert. Mới đây, nữ đạo diễn đã quyết định rời VTV sau 20 năm gắn bó.

Cuối cùng là Phạm Ngọc Huy, người mang đến làn gió trẻ trung, sôi động cho chương trình. Với lối dẫn dí dỏm, anh được các thí sinh đặt cho những biệt danh như “thánh troll” hay “vựa muối”. Ít ai biết, ban đầu Ngọc Huy định ứng tuyển cho chương trình Café Sáng của VTV3, nhưng nhờ sự gợi ý của MC Tùng Chi mà anh mới thử sức với Olympia từ năm thứ 13. Không chỉ dẫn dắt, anh còn tham gia biên tập hậu kỳ và chăm chút kịch bản, trở thành bạn dẫn ăn ý với Khánh Vy.