Trizzie Phương Trinh khoe lịch diễn dày đặc, khẳng định đam mê không có tuổi

Giải trí

Trizzie Phương Trinh vừa khiến dân tình trầm trồ khi chia sẻ lịch trình đi show dày đặc trong tháng 11. Nữ ca sĩ cho biết đây là một tháng cực kỳ bận rộn với các chuyến bay, sự kiện và tiệc tùng diễn ra gần như không ngừng nghỉ.

Theo lịch trình, cô bay sang Portland. Tiếp đó, tuần sau, cô sẽ lần lượt ghé thăm Denver, San Jose, Sacramento, Louisville và Tampa. Việc di chuyển liên tục từ thành phố này sang thành phố khác, hết chuyến bay này đến chuyến bay kia đôi khi khiến cô cảm thấy thấm mệt. Tuy nhiên, Trizzie Phương Trinh khẳng định mọi mệt mỏi đều tan biến ngay khi cô bước lên sân khấu, nhìn thấy nụ cười và nghe tiếng vỗ tay từ khán giả.

Đam mê vượt qua thời gian

Đối với Trizzie Phương Trinh, thời gian có thể lấy đi tuổi trẻ nhưng không bao giờ lấy đi được niềm đam mê. Cô chia sẻ rằng hạnh phúc lớn nhất của một người nghệ sĩ không nằm ở số năm đứng trên sân khấu, mà là sau ngần ấy năm, họ vẫn nhận được sự tin tưởng từ các bầu show và sự yêu thương, mong chờ của khán giả.

Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến cuộc đời vì đã cho cô một cái nghề để yêu, một sân khấu để sống với đam mê và những khán giả đã đồng hành cùng cô suốt gần 40 năm qua. Trizzie Phương Trinh quyết tâm rằng chừng nào đôi chân còn bước được, trái tim còn rung động theo tiếng nhạc và khán giả còn muốn gặp, cô vẫn sẽ tiếp tục hát, nhảy và cháy hết mình trên sân khấu.

Cuộc lội ngược dòng ấn tượng

Ít ai biết rằng Trizzie Phương Trinh từng trải qua giai đoạn khó khăn khi bị mất giọng, khiến cô gần như phải giã từ sự nghiệp để lui về chăm sóc chồng con. Thế nhưng, ở tuổi 59 hiện tại, cô đã thực hiện một cuộc lội ngược dòng hiếm có khi càng có tuổi lại càng nổi tiếng và đắt show hơn cả thời trẻ.

Ở độ tuổi U60, nữ ca sĩ vẫn duy trì được sắc vóc trẻ trung, tích cực hoạt động nghệ thuật và dành thời gian cho gia đình. Cô nổi tiếng với phong cách trình diễn bốc lửa, năng động.

Chuyện tình văn minh với Bằng Kiều

Nhìn lại đời tư, Trizzie Phương Trinh từng kết hôn với ca sĩ Bằng Kiều vào năm 2002. Cặp đôi có với nhau 3 con trai trước khi quyết định chia tay trong hòa bình vào năm 2013.

Sau ly hôn, cô trực tiếp nuôi dưỡng các con. Điều đáng nói là Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều vẫn duy trì một mối quan hệ văn minh, thân thiết, thậm chí cô còn hỗ trợ chồng cũ trong cuộc sống.

Trizzie Phương Trinh sinh năm 1966 và sang Mỹ định cư từ nhỏ. Tại đây, cô không chỉ thành công rực rỡ trong âm nhạc mà còn đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực kinh doanh.