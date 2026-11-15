Đàm Vĩnh Hưng gây sốt khi liên tục 'bóc phốt' Mỹ Tâm kinh doanh bí mật

Giải trí

Đàm Vĩnh Hưng vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng loạt ảnh chụp tại Pleiku (Gia Lai) kèm những dòng trạng thái liên tục gọi tên Mỹ Tâm. Điều hài hước là nam ca sĩ không chỉ nhắc tên mà còn thẳng thắn 'chất vấn' nữ đồng nghiệp vì cho rằng cô đang âm thầm mở quán cơm gà mà không thông báo cho mình biết.

Theo chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, trong chuyến đi đến Pleiku, anh phát hiện ra những quán cơm gà mang tên Mỹ Tâm. Nam ca sĩ hóm hỉnh cho rằng nữ đồng nghiệp đã 'lén' mình kinh doanh thêm, thậm chí anh còn chỉ ra là có tới hai quán. Không dừng lại ở đó, Đàm Vĩnh Hưng còn nhắc đến một quán bún bò Huế cũng mang tên Mỹ Tâm và đùa rằng lần trước anh đã bỏ qua, nhưng lần này thì không thể làm ngơ được nữa.

Những màn trêu chọc quen thuộc

Thực tế, đây không phải lần đầu Đàm Vĩnh Hưng công khai trêu chọc Mỹ Tâm. Trước đó không lâu, anh từng gây chú ý khi gọi nữ ca sĩ là 'người yêu cũ'. Thậm chí, Đàm Vĩnh Hưng còn đăng ảnh Mỹ Tâm chụp cùng con trai Polo Huỳnh và thông báo không nhận lịch biểu diễn ngày 21/11 để dành thời gian đưa con trai đi xem concert See The Light của Mỹ Tâm tại TP.HCM. Trong bài đăng đó, anh gọi con trai Polo là 'người yêu mới', còn Mỹ Tâm là 'người yêu cũ' một cách cực kỳ dí dỏm.

Không chỉ trên mạng xã hội, những màn tương tác 'lầy lội' này còn tràn lên cả sân khấu. Tháng 5/2024, tại liveshow Ngày em thắp sao trời ở Hà Nội, khi cả hai cùng hát ca khúc Tình bơ vơ, Đàm Vĩnh Hưng liên tục gọi Mỹ Tâm là 'diva'. Đáp lại, Mỹ Tâm cũng không ngần ngại biến tấu lời bài hát để nhắc tên Hưng Đàm, còn nam ca sĩ thì đối đáp lại bằng cụm từ 'người tình họ Mai', khiến khán giả bật cười.

Tình bạn bền chặt suốt gần ba thập kỷ

Đằng sau những màn đùa giỡn là một mối quan hệ thân thiết được vun đắp từ khi cả hai còn là những giọng ca trẻ. Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm đã quen biết nhau từ những năm 1990. Mỹ Tâm từng kể trong một cuộc phỏng vấn năm 2006 rằng cô gặp Đàm Vĩnh Hưng lần đầu vào năm 1997 tại một liên hoan tiếng hát ở quận Tân Bình, TP.HCM. Lúc đó cô là gương mặt mới và vẫn nhớ rõ hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng hát bài Giọt nắng bên thềm với phong cách mặc quần jeans, áo thun sọc ngang và đội mũ lưỡi trai ngược.

Một năm sau, cả hai cùng gia nhập Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM. Đàm Vĩnh Hưng từng nhắc lại kỷ niệm hai người cùng song ca bài Trái tim không ngủ yên và sau đó hình ảnh này còn được lên bìa báo. Từ những ngày đầu cùng đi hát, dù mỗi người phát triển một sự nghiệp riêng nhưng họ vẫn duy trì sự gắn bó.

Sự ủng hộ và tình cảm đặc biệt

Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần công khai bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho Mỹ Tâm, thậm chí từng tuyên bố chỉ đồng ý kết hôn nếu cô dâu là Mỹ Tâm. Đáp lại, Mỹ Tâm luôn thể hiện sự trân trọng và khẳng định xem Đàm Vĩnh Hưng là một người bạn, người anh và đồng nghiệp thân quý.

Sự gắn bó này còn thể hiện qua việc ủng hộ nhau trong công việc. Đầu năm 2024, khi chuẩn bị cho liveshow Ngày em thắp sao trời, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ anh đã phải gửi tới bốn tin nhắn để thuyết phục Mỹ Tâm tham gia. Có thể thấy, sau gần ba thập kỷ, sự thân thiết giữa hai nghệ sĩ vẫn không thay đổi, thể hiện qua những lời trêu chọc công khai nhưng đầy tình cảm.