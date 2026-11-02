Võ Hạ Trâm trở thành đại sứ quảng bá phim Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại

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Võ Hạ Trâm chính thức trở thành đại sứ quảng bá cho bộ phim Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại tại Việt Nam. Việc công bố này diễn ra ngay sau khi trailer của phim ra mắt, tạo nên một điểm nhấn đáng chú ý cho toàn bộ chiến dịch truyền thông của tác phẩm.

Sự kết hợp không thể chuẩn hơn

Việc chọn Võ Hạ Trâm không chỉ đơn thuần là chọn một gương mặt nổi tiếng. Nữ ca sĩ từ lâu đã được biết đến với tình yêu và sự gắn bó sâu sắc với văn hóa Ấn Độ, khiến cô trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho dự án này. Sự giao thoa văn hóa không chỉ nằm ở đời sống mà còn thấm sâu vào âm nhạc của cô.

Sau khi kết hôn với một doanh nhân người Ấn Độ, Võ Hạ Trâm thường xuyên đưa những hình ảnh và âm hưởng từ quê hương của chồng vào các sản phẩm âm nhạc. Một ví dụ điển hình cho phong cách này chính là ca khúc Về với em. Với nền tảng thanh nhạc vững vàng và giọng hát nội lực, cô luôn mang đến những sản phẩm chỉn chu, giúp khán giả dễ dàng cảm nhận được sự kết nối giữa hai nền văn hóa.

Sứ mệnh kết nối hai nền văn hóa

Trong vai trò đại sứ, Võ Hạ Trâm không chỉ làm nhiệm vụ quảng bá một tác phẩm nghệ thuật. Cô được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giúp người xem tại Việt Nam hiểu rõ hơn về những giá trị tinh thần, tín ngưỡng lâu đời cũng như những nét văn hóa đặc trưng của người dân Ấn Độ được gửi gắm trong thiên sử thi nổi tiếng này.

Khi nhận được lời mời, Võ Hạ Trâm chia sẻ rằng bản thân cảm thấy rất vui, hãnh diện và tự hào khi có thể góp phần lan tỏa văn hóa từ quê hương chồng đến với khán giả nước nhà. Cô cho biết: “Ngay từ khi có những thông tin đầu tiên của phim, cả gia đình tôi đã háo hức ngóng chờ vì đây là dự án gắn liền với giá trị văn hóa và tinh thần lâu đời của người dân Ấn Độ. Được trở thành đại sứ quảng bá phim Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại, tôi cảm thấy rất vui và hãnh diện khi được góp một phần nhỏ bé để kết nối hai nền văn hóa Việt Nam - Ấn Độ”.

Phản ứng từ phía gia đình

Ngay khi nhận lời mời đồng hành cùng bộ phim, Võ Hạ Trâm đã lập tức chia sẻ niềm vui này với chồng. Được biết, cả gia đình cô đều cảm thấy tự hào về vai trò mới này. Để hỗ trợ nữ ca sĩ truyền tải trọn vẹn ý nghĩa của tác phẩm đến khán giả Việt, gia đình cô cũng hứa sẽ giúp cô tìm hiểu sâu hơn về những câu chuyện xoay quanh bộ sử thi.

Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại là tác phẩm chuyển thể từ sử thi nổi tiếng của Ấn Độ. Riêng phần 2 của phim đã được đầu tư mức kinh phí lên tới 500 triệu USD và quy tụ dàn diễn viên đình đám. Tại thị trường Việt Nam, dự án dự kiến sẽ khởi chiếu từ ngày 6.11.2026.