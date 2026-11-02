Quán quân Olympia năm thứ 26: Không chỉ giỏi kiến thức mà còn là 'từ điển' quốc ca sống

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Đoàn Lê Anh Đức, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, không chỉ chinh phục khán giả tại trận chung kết bằng vốn kiến thức xã hội phong phú và khả năng ghi nhớ siêu phàm mà còn gây sốc với những tài lẻ hiếm thấy.

Đỉnh nhất là việc nam sinh này có thể hát quốc ca của 136 quốc gia trên thế giới. Chưa dừng lại ở đó, Đức còn trổ tài hát dân ca ví, giặm, điển hình là màn thể hiện bài "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh" ngay sau trận chung kết khiến nhiều người bất ngờ.

Cô Phạm Ngọc Lan, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy Ngữ văn tại lớp 12 Sử 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, cho biết Đức đặc biệt yêu thích các môn khoa học xã hội. Nam sinh không chỉ yêu văn chương, thuộc nhiều bài thơ (nhất là thơ ca cách mạng) mà còn thường xuyên xung phong đọc tặng cô và bạn những bài thơ nằm ngoài sách giáo khoa.

Theo cô Lan, Đức rất yêu nhạc cách mạng và thường chủ động chia sẻ tình yêu dành cho lịch sử, văn chương cũng như hát cho cô và cả lớp nghe. Cô Lan nhận xét đây là một học trò tài năng và sống tình cảm.

Đúng là giỏi toàn diện, giờ chỉ tò mò không biết danh sách 136 bài quốc ca kia có bài nào khó hát không nhỉ?