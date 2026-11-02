Hoài Linh gây bất ngờ với tạo hình ma cà rồng cực 'chịu chơi' dịp Halloween

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Đúng chuẩn không khí Halloween, Dương Triệu Vũ vừa tung ra bộ ảnh hóa trang khiến cộng đồng mạng xôn xao, nhưng tâm điểm lại không phải nam ca sĩ mà là nghệ sĩ Hoài Linh. Nam danh hài xuất hiện với tạo hình ma cà rồng đầy ấn tượng, diện bộ áo choàng đen viền đỏ cùng đôi răng giả dài, nhọn hoắt. Sự đầu tư kỹ lưỡng và độ 'chịu chơi' hiếm thấy này đối lập hoàn toàn với hình ảnh mộc mạc thường ngày của anh. Trong ảnh, Hoài Linh thoải mái tạo dáng và cười rạng rỡ khi quây quần bên gia đình.

Những lần lộ diện hiếm hoi

Thực tế, trong vài năm qua, Hoài Linh cực kỳ kín tiếng và hạn chế chia sẻ đời tư trên mạng xã hội. Fan đa số chỉ biết về hoạt động thường ngày của anh thông qua bài đăng của bạn bè, người thân hoặc đồng nghiệp thân thiết. Chính vì thế, bất kỳ khoảnh khắc đời thường nào của nam danh hài khi xuất hiện đều dễ dàng trở thành chủ đề nóng.

Lần lộ diện công khai gần nhất gây chú ý là dịp giỗ Tổ nghề sân khấu. Tại đây, Hoài Linh trực tiếp tổ chức lễ cúng tại đền thờ Tổ rộng 7.000 m2, thu hút đông đảo nghệ sĩ, đồng nghiệp và đàn em đến dâng hương. Trong sự kiện này, anh xuất hiện với thần sắc tươi tắn, rạng rỡ và còn ngẫu hứng hát hò, góp vui văn nghệ cùng con nuôi Hoài Lâm, tạo nên một khung cảnh thân tình.

Đính chính tin đồn sức khỏe

Trước đó, mạng xã hội từng lan truyền nhiều hình ảnh Hoài Linh trông gầy gò, làn da sạm đen, khiến nhiều người lo lắng và đồn đoán anh mắc bệnh nặng. Trước những thông tin gây hoang mang này, Dương Triệu Vũ đã lên tiếng đính chính, khẳng định anh trai mình hoàn toàn khỏe mạnh. Nam ca sĩ thậm chí còn kể lại việc bản thân từng "sốc ngang" khi có khán giả hỏi thăm bệnh tình của Hoài Linh vì quá tin vào những lời đồn trên mạng.

Dương Triệu Vũ giải thích lý do diện mạo khác lạ là do Hoài Linh đang tham gia một dự án mới, phải làm việc ngoài trời dưới nắng gió nên da bị sạm đi. Nam ca sĩ còn hài hước ví màu da của anh trai giống như "bánh tráng nướng cháy cạnh", đồng thời khẳng định đây là kiểu "đen khỏe, đen nghệ thuật". Anh cũng cho biết Hoài Linh vẫn ăn ngon, ngủ tốt, tinh thần vui vẻ và mong mọi người không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng.

Sự trở lại chọn lọc với nghệ thuật

Kể từ sau những ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện vào năm 2021, Hoài Linh chọn lối sống kín tiếng hơn, gần như không dùng mạng xã hội để tương tác với khán giả hay cập nhật đời tư. Tuy nhiên, anh không bỏ nghề mà vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật một cách chọn lọc.

Thời gian gần đây, nam danh hài đã đánh dấu sự trở lại với lĩnh vực điện ảnh khi góp mặt trong một số dự án phim mới. Dù không xuất hiện dày đặc trước truyền thông, mỗi lần tái xuất, Hoài Linh vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả nhiều thế hệ.