Vợ chồng Ngọc Quỳnh tận hưởng tuần trăng mật 'chill' tại Bắc Kinh

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Diễn viên Thùy Anh cùng ông xã là nghệ sĩ Ngọc Quỳnh và một vài người bạn thân đang dành 5 ngày nghỉ ngơi tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là chuyến trăng mật mà hai vợ chồng đã lên kế hoạch từ trước khi cưới, nhưng vì quá bận rộn với công việc tại nhà hát Kịch Hà Nội nên đến tận bây giờ mới có thể khởi hành.

Thay vì chạy show check-in mệt nhoài tại các điểm tham quan nổi tiếng, cặp đôi chọn cách tận hưởng kỳ nghỉ theo kiểu chậm rãi. Họ dành toàn bộ thời gian để thư giãn, cùng nhau đi cà phê, dạo phố ngắm lá vàng và thưởng thức các món đặc sản địa phương. Thùy Anh chia sẻ sự hạnh phúc khi cuối cùng cũng được cùng chồng tận hưởng kỳ nghỉ sau một chuỗi ngày làm việc không ngừng nghỉ.

Những lần gác lại kế hoạch vì công việc

Để có được chuyến đi này, cặp đôi đã phải trải qua nhiều lần thay đổi lịch trình. Trước đó, Ngọc Quỳnh tiết lộ rằng họ từng phải hoãn đám cưới một lần để cùng tham gia Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng 2026. Thậm chí, kế hoạch hưởng tuần trăng mật ban đầu tại Hàn Quốc cũng bị hủy bỏ để tập trung cho việc luyện tập theo lịch trình khắt khe từ ban tổ chức liên hoan.

Chỉ sau khi cùng nhà hát Kịch Hà Nội giành được nhiều giải thưởng, hai nghệ sĩ mới bắt đầu tìm kiếm địa điểm mới và lên kế hoạch cho chuyến đi tới Bắc Kinh lần này. Thùy Anh không giấu nổi sự phấn khích khi cuối cùng cũng hiện thực hóa được mong muốn đi trăng mật sau nhiều lần phải gác lại vì áp lực công việc.

Vượt qua những ồn ào xung quanh đám cưới

Đám cưới của Ngọc Quỳnh và Thùy Anh diễn ra vào 23/9 với sự tham dự của 400 khách mời, đánh dấu kết thúc hai năm công khai hẹn hò. Trước đó, họ vốn là đồng nghiệp tại nhà hát Kịch Hà Nội trước khi nảy sinh tình cảm.

Ngọc Quỳnh thừa nhận không quá buồn trước những lời bàn tán về việc anh tổ chức đám cưới lần thứ ba vào tháng 9. Nam diễn viên cho biết mình luôn tự nhủ phải nỗ lực, rút kinh nghiệm từ những bài học cũ để giữ cho cuộc hôn nhân lần này được bền vững. Anh xem Thùy Anh là mảnh ghép phù hợp nhất với mình ở thời điểm hiện tại.

Để đối diện với những bình luận tiêu cực, Ngọc Quỳnh luôn nhớ lời vợ dặn rằng việc kết hôn là để sống cùng nhau và vun đắp gia đình, chứ không phải để làm hài lòng những người không thực sự hiểu cuộc sống của họ.

Chuyện tình của hai nghệ sĩ nhà hát Kịch Hà Nội

Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, khởi đầu sự nghiệp với vai Tiến trong phim Hoa cỏ may. Sau khi tốt nghiệp, anh từng công tác tại Đoàn kịch Công An Nhân dân, Nhà hát Tuổi trẻ trước khi chuyển về Nhà hát Kịch Hà Nội. Sự nghiệp của anh ghi dấu ấn với huy chương vàng sân khấu Thủ đô năm 2018 qua vở Ngôi nhà trong thành phố và giải Cánh Diều Vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc năm 2019 trong phim Hoa hồng trên ngực trái. Anh cũng tham gia nhiều phim như Đi qua ngày giông bão, Tin vào điều không thể, Tình yêu không hẹn trước, Biệt dược đen, Hoa vương và được phong danh hiệu NSƯT vào tháng 3/2024. Về đời tư, anh từng hai lần kết hôn và ly hôn, có ba con riêng với hai vợ cũ.

Thùy Anh sinh năm 1987, cũng là thành viên của nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng tham gia vai phụ trong Nhà trọ Balanha và đóng nhiều phim truyền hình, sitcom như Phóng viên thử việc, Xúc xắc tình yêu, Tìm lại ngày đã mất, Sắc màu phái đẹp, Góc phố muôn màu. Trước khi đến với Ngọc Quỳnh, Thùy Anh cũng từng trải qua một lần đổ vỡ và hiện có một con trai riêng 15 tuổi.