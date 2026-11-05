Tăng Thanh Hà đóng Nam Phương Hoàng hậu: Không cần giống hệt, quan trọng là cái thần

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Dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng đang khiến dân mạng rần rần ngay từ khi công bố dàn cast. Tâm điểm của mọi cuộc bàn tán không ai khác chính là Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng hậu. Đây là cú comeback cực kỳ đáng chú ý vì cô đã rời xa màn ảnh rộng suốt 13 năm qua. Tuy nhiên, sự hào hứng đi kèm với không ít ý kiến trái chiều, khi nhiều người bắt đầu đem nhan sắc của nữ diễn viên ra 'soi' với hình ảnh tư liệu của vị hoàng hậu cuối cùng triều Nguyễn để xem có đủ khí chất và sự tương đồng hay không.

Để dập tắt những nghi ngại này, ekip sản xuất vừa tung video making film hé lộ hành trình casting đầy cam go. Theo đạo diễn Bảo Nhân, ngay từ đầu họ đã không đặt nặng việc tìm một gương mặt giống hệt nguyên mẫu lịch sử. Cái họ cần là một diễn viên có thần thái và khả năng lột tả được chiều sâu cảm xúc của một người phụ nữ đã đi qua nhiều biến cố.

Không tìm một 'bản sao' mà tìm một 'vận mệnh'

Quá trình tìm kiếm vai diễn quan trọng nhất phim diễn ra cực kỳ gắt gao với hai hình thức song song: casting công khai và mời riêng. Hàng trăm hồ sơ gửi về, hàng loạt diễn viên, người đẹp và hoa hậu được mời thử vai, nhưng đạo diễn Bảo Nhân khẳng định không một ai khiến ekip cảm thấy 'đây chính là Nam Phương'.

Lý do là bởi kịch bản không xây dựng hình ảnh một cô gái trẻ mới bước vào cuộc hôn nhân hoàng gia. Nam Phương trong phim là một người mẹ ba con, đang phải đối diện với những bi kịch hôn nhân và những giông bão của cuộc đời. Đạo diễn Nam Cito nhấn mạnh việc tìm một diễn viên hội tụ đủ ba tiêu chí: nhan sắc, diễn xuất và thần thái của một bậc mẫu nghi thiên hạ là điều không hề đơn giản. Đó là lý do vì sao dù các nhân vật khác đã tìm được người đảm nhận, vai Nam Phương vẫn khiến ekip trăn trở mãi.

Cú chạm giữa 'ngọn lửa' đam mê và sự thận trọng

Khi Madam Đinh Hương gợi ý cái tên Tăng Thanh Hà, nữ diễn viên thừa nhận lời mời mang lại cảm xúc đặc biệt, giống như "có một ngọn lửa ở trong tim đang bập bùng cháy lại". Thế nhưng, không vì quá hào hứng mà cô gật đầu ngay. Với hơn 10 năm rời xa điện ảnh để lo cho gia đình và công việc riêng, Tăng Thanh Hà hiểu lần trở lại này không chỉ là nhận một vai diễn mà là sự cân nhắc giữa nhiều trách nhiệm trong cuộc sống.

Cô đã xin ekip thời gian đọc kịch bản trước để tránh làm mất thời gian của mọi người. Sau một ngày nghiên cứu, Tăng Thanh Hà thực sự xúc động vì nhận ra mọi nhân vật trong câu chuyện đều có tình yêu, sự cô đơn, tổn thương và khao khát được yêu thương. Tuy nhiên, cô vẫn cực kỳ cẩn thận khi đề nghị được thử tạo hình và diễn xuất trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Màn thử vai thuyết phục mọi nghi ngờ

Ekip sau đó đã tổ chức một buổi thử phục trang, trang điểm, chụp hình và quay thử. Đây cũng là lần đầu tiên sau 13 năm Tăng Thanh Hà trở lại phim trường và gặp gỡ bạn diễn Ma Ran Đô - người vào vai vua Bảo Đại. Kết quả là sự chuyên nghiệp, khả năng nhập tâm và khí chất của cô đã vượt xa kỳ vọng của ekip. Đạo diễn Nam Cito đánh giá cao chiều sâu cảm xúc mà cô mang lại cho nhân vật. Với Tăng Thanh Hà, đây là khoảnh khắc cô nhẹ nhõm và bắt đầu những bước đi đầu tiên quay lại với đam mê.

Ngoài ra, video cũng tiết lộ Ma Ran Đô được chọn vào vai Bảo Đại nhờ hội tụ đủ yếu tố kịch bản yêu cầu, từ ngoại hình, diễn xuất đến sự nghiêm túc trong việc dành thời gian dài chuẩn bị. Còn với vai Lệ Hà, diễn viên Trâm Anh chia sẻ cô khá bất ngờ khi được ekip mời đến thử vai và nhận kịch bản nhân vật này.

Hoàng Hậu Cuối Cùng là tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc đời vị hoàng hậu cuối cùng triều Nguyễn cùng những biến cố trong cuộc hôn nhân của bà. Liệu sự chuyên nghiệp của 'ngọc nữ' có đủ để thuyết phục những khán giả khó tính nhất về ngoại hình không nhỉ?