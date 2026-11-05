Hồ Ngọc Hà khoe ảnh gia đình mừng sinh nhật 6 tuổi của cặp song sinh Lisa - Leon

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Tối 4/11, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ một loạt ảnh gia đình mới thực hiện để chúc mừng sinh nhật lần thứ sáu của cặp song sinh Lisa và Leon. Trong bộ ảnh, nữ ca sĩ cùng ông xã Kim Lý và hai con diện trang phục tông màu trắng phối cùng xanh tím than đồng điệu. Cả nhà chọn bối cảnh chụp ảnh tại một khuôn viên gần nhà với những tạo dáng nhí nhảnh, ghi lại những khoảnh khắc gắn kết và đáng nhớ.

Đi kèm những khung hình lung linh là lời nhắn nhủ đầy tình cảm của Hồ Ngọc Hà dành cho hai con: Các con hãy luôn hạnh phúc, bình an và thật trân trọng cuộc sống này nhé.

Hành trình đến với điều kỳ diệu

Lisa và Leon chào đời vào tháng 11/2020, được xem là trái ngọt trong cuộc hôn nhân giữa Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Tuy nhiên, để đón được hai bé, nữ ca sĩ đã phải trải qua một hành trình không hề dễ dàng. Cô từng nỗ lực nhiều lần nhưng không thành công trước khi có bầu cặp song sinh bằng phương pháp IVF. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Lisa và Leon đối với vợ chồng cô mang ý nghĩa như một điều kỳ diệu.

Hai cá tính đối lập nhưng cùng năng động

Hiện tại, dù mới 6 tuổi nhưng Lisa và Leon đã có hàng chục nghìn người theo dõi trên trang Instagram do Hồ Ngọc Hà lập ra từ lúc các con mới chào đời. Mỗi bé đều có những đặc điểm riêng biệt, vừa giống bố mẹ nhưng cũng có màu sắc cá nhân rõ nét.

Lisa được nhận xét là bản sao hoàn hảo của Hồ Ngọc Hà từ ngoại hình cho đến tính cách. Theo chia sẻ của mẹ, cô bé rất điệu đà, lém lỉnh và có niềm đam mê với nghệ thuật. Không chỉ dừng lại ở đó, Lisa còn là một cô bé cực kỳ năng động, thích các hoạt động ngoài trời như đạp xe, bơi lội và chơi pickleball. Về mảng năng khiếu, bé hiện đang theo học múa ballet và nhảy hiện đại.

Trong khi đó, cậu nhóc Leon lại là bản sao của bố về cả phong cách lẫn diện mạo. Kim Lý đã truyền tình yêu thể thao cho con trai từ sớm; cứ mỗi cuối tuần, hai bố con lại cùng nhau đi đá bóng hoặc chơi pickleball. Tương tự như chị gái, Leon cũng đặc biệt yêu thích các hoạt động ngoài trời và luôn mê đắm những trò chơi tại công viên.