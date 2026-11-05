LyLy và Anh Tú gây chú ý với loạt trang phục đôi ăn ý

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Anh Tú vừa chia sẻ loạt ảnh du lịch Nhật Bản cùng bạn gái tin đồn LyLy. Những khoảnh khắc thân thiết của hai ca sĩ khiến khán giả đặc biệt quan tâm, nhất là khi cả hai vốn vướng nghi vấn hẹn hò suốt nhiều năm qua dù chưa chính thức xác nhận chuyện tình cảm.

LyLy và Anh Tú vốn nổi tiếng là cặp bài trùng trong cả công việc lẫn đời sống. Nếu LyLy được ví như “búp bê” với gương mặt xinh xắn, vóc dáng nhỏ nhắn thì Anh Tú lại ghi điểm bởi diện mạo điển trai và nụ cười sáng. Sự tương đồng về ngoại hình cùng gu thời trang đồng điệu giúp cả hai luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện chung.

Khi đời thường cũng thành sàn diễn

Trong chuyến đi Nhật Bản, cả hai chọn cách phối đồ layer với quần dài rộng ống và lấy sắc xanh làm điểm nhấn. LyLy diện sơ mi kẻ ô ngoài áo ba lỗ trắng, quần đen, giày thể thao và mũ lưỡi trai xanh. Trong khi đó, Anh Tú mặc áo khoác denim xanh ngoài áo đen, phối cùng quần đồng màu, thắt lưng và kính râm.

Ngay cả khi đi cà phê hay tụ tập bạn bè, cặp đôi vẫn giữ phong cách ăn ý. LyLy diện blazer dáng rộng và váy ngắn, còn Anh Tú chọn áo đen dài tay với quần jeans xám đen. Sắc đen trên áo của cả hai tạo sợi dây kết nối, hòa hợp cùng tông xám nâu và denim bạc màu.

Đến phòng gym, hai người tiếp tục trung thành với gam màu trung tính. LyLy chọn áo thể thao xanh và quần nỉ xám, trong khi Anh Tú mặc áo dài tay màu sáng với quần thể thao đen. Hai người tiếp tục phối màu ăn ý qua phụ kiện: mũ trắng của LyLy hợp với màu áo Anh Tú, và mũ xanh của nam ca sĩ lại cùng tông với áo của bạn đồng hành.

Một lần khác, LyLy mặc áo thun đen ôm cùng quần legging xám và mũ lưỡi trai xanh. Anh Tú phối áo trắng ngắn tay bên trong áo ba lỗ đen, đi kèm quần ngắn tông xám nhạt và đồng hồ thể thao.

Từ sân khấu đến sự kiện: Đỉnh cao phối đồ

Tại buổi tổng duyệt một chương trình ca nhạc, cả hai cùng theo đuổi phong cách streetstyle bụi bặm với áo trắng, quần tối màu, mũ lưỡi trai đội ngược và kính râm. LyLy diện áo dáng ngắn cùng quần jeans ống loe hoặc chân váy để khoe vòng eo 55cm, còn Anh Tú chọn áo dài tay đơn giản, quần đen có khóa cài và dây chuyền.

Trong tiết mục "50 năm về sau" hồi tháng 4, cả hai gây ấn tượng với tông vàng ánh kim. Anh Tú lịch lãm trong bộ vest và sơ mi vàng nhạt. LyLy ngọt ngào với váy ngắn dáng xòe, thân ôm sát, đính kết vàng ánh kim và nơ đen trước ngực.

Một lần khác, cả hai chọn sắc trắng và chất liệu ren làm chủ đạo. LyLy diện đầm dài có thân corset phối ren xuyên thấu, khăn ren trùm đầu và tóc tết lệch vai. Anh Tú tương xứng trong bộ suit trắng vai đứng phom, phối áo cổ cao và cổ tay ren.

Với phong cách trang trọng, LyLy mặc áo dài trắng truyền thống, tóc thả tự nhiên. Anh Tú xuất hiện trong bộ quân phục màu kem, sơ mi trắng và cà vạt tối màu.

Đến tháng 5/2025, khi song ca "Lời tỏ tình dễ thương", cặp đôi chọn tông xanh xám bắt mắt. LyLy diện váy ngắn trắng dáng corset, chân váy xòe bồng cùng áo lông xanh xám. Anh Tú cũng diện set đồ cùng gam xanh xám khỏe khoắn.

Khi dự sự kiện, họ thường chọn những phối màu đối lập nhưng hài hòa. Có lần, cả hai gây sốt với tông đỏ - trắng: LyLy diện đầm đỏ ôm dáng xẻ cao và boots, còn Anh Tú mặc vest trắng, sơ mi đỏ đính họa tiết, kính màu và dây chuyền. Lần khác, LyLy chọn váy hai dây xanh nhạt, quần tất trắng và giày cao gót đen; Anh Tú phối áo khoác họa tiết, sơ mi sáng màu cùng boots trắng.

Cặp bài trùng trong âm nhạc

LyLy (sinh năm 1996) gây chú ý sau Sing My Song 2018 với loạt hit như "24h", "Không sao mà em đây rồi", "Missing you", "Anh nhà ở đâu thế", "Sao anh chưa về nhà", "Đen đá không đường". Cô từng tham gia The Next Stage (Trung Quốc), Our Song Vietnam và Em xinh say hi 2025.

Anh Tú (sinh năm 1992) là Á quân Giọng hát Việt 2017 và Quán quân Ca sĩ mặt nạ mùa 2 với hình tượng Voi Bản Đôn. Anh từng gây bão trong chuỗi sự kiện "Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân" (2020-2021) cùng Hòa Minzy, Hứa Kim Tuyền và tham gia Anh trai say hi 2025.

Không chỉ phối đồ ăn ý, cả hai còn cùng xuất hiện trong các MV như "Nếu ta không may", "Tuy xa mà gần tuy gần mà xa", "Hàng xóm".