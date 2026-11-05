Nhạc Việt vào mùa concert vạn người xem

Giải trí

Thị trường biểu diễn tại Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ với loạt concert quy mô vạn người đổ bộ dịp cuối năm. Những chương trình như Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, cùng các đêm nhạc của Mỹ Tâm và Tùng Dương đang tạo nên một cơn sốt thực sự. Việc trải nghiệm những show diễn dàn dựng công phu với âm thanh chuẩn quốc tế, sân khấu thủy lực và hiệu ứng pháo hoa không còn là điều xa xỉ chỉ thấy ở các concert Âu Mỹ mà đã trở nên quen thuộc ngay trên sân nhà.

Điển hình như Lâm Thanh Mỹ, một khán giả 21 tuổi tại TP HCM, đã chi tổng cộng bảy triệu đồng để tham dự ba đêm nhạc trong năm nay, bao gồm Giữa một vạn tour của Phùng Khánh Linh, Đại khải hoàn của The Flob và Anh trai vượt ngàn chông gai. Với nhiều bạn trẻ, số tiền này là xứng đáng để đổi lấy sự cuồng nhiệt cùng cộng đồng fan và những màn trình diễn chất lượng.

Những con số lớn và sức hút từ truyền hình thực tế

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, trong chín tháng đầu năm, cơ quan này đã cấp phép 944 hồ sơ biểu diễn nghệ thuật. Bước vào quý IV, thị trường càng sôi động hơn với chuỗi sự kiện liên tiếp. Giữa tháng 10, hai đêm diễn Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tại TP HCM đã thu hút gần 100.000 người hâm mộ. Cùng thời điểm, concert Tinh hà say hi cũng ghi nhận lượng khán giả lớn khoảng 80.000 người cho hai đêm diễn.

Không chỉ tại TP HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác cũng đón nhận những show diễn quy mô lớn. Sắp tới, Tinh hà say hi sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15/11 ở Hà Nội, trong khi Anh trai vượt ngàn chông gai có hai đêm diễn ngày 5 và 6/12 ở Hưng Yên. Các chương trình cá nhân như Skynote - The Reflection của Quốc Thiên, See The Light 2 của Mỹ Tâm hay Bay về phía mặt trời của Tùng Dương cũng dự kiến thu hút hàng vạn người. Đặc biệt, đêm nghệ thuật mừng Ngày Văn hóa Việt Nam vào 24/11 tại Sân vận động Mỹ Đình dự kiến đón 60.000 khán giả, cùng với concert quốc gia Tự hào là người Việt Nam tại Thái Nguyên.

Bước chuyển mình từ nhu cầu nhạc quốc tế đến tự chủ công nghệ

Nhìn lại trước đây, làng nhạc Việt chủ yếu tập trung vào liveshow tại nhà hát, phòng trà hoặc các đại nhạc hội do nhãn hàng tài trợ. Cột mốc năm 2023 với tour diễn của Blackpink tại Hà Nội, thu hút hơn 60.000 người, đã giải tỏa cơn khát thưởng thức âm nhạc chuẩn quốc tế và thiết lập một tiêu chuẩn mới cho khán giả. Từ năm 2024, các concert bắt nguồn từ truyền hình thực tế bắt đầu kéo hàng chục nghìn người đến sân khấu thực tế.

Trong giai đoạn 2025-2026, sự cộng hưởng từ các chương trình nghệ thuật quốc gia như Tổ quốc trong tim với hơn 100.000 người xem tại Hà Nội và TP HCM đã tiếp thêm động lực cho thị trường. Nhiều nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn, Quốc Thiên, Hòa Minzy cũng mạnh dạn tổ chức show bán vé riêng quy mô lớn. Đáng chú ý, concert See The Light của Mỹ Tâm tại Hà Nội năm ngoái đã lập kỷ lục cho một nghệ sĩ Việt với 40.000 khán giả. Sức hút này còn thể hiện qua việc 10.000 vé concert của Mỹ Tâm bán hết chỉ sau 5 phút mở bán.

Khi concert trở thành văn hóa của thế hệ trẻ

Đối với Gen Z và Millennials, đi concert không còn đơn thuần là nghe nhạc mà là một trải nghiệm cộng đồng. Toàn bộ quy trình từ chọn trang phục, check-in, thực hiện fanchant cho đến chia sẻ fancam lên TikTok, Threads đã hình thành nên một văn hóa concert gắn kết. Hiện tượng "săn vé" vốn trước đây chỉ dành cho Kpop hay Taylor Swift, nay đã trở nên phổ biến với các nghệ sĩ nội địa.

Theo Phó Giáo sư Nguyễn Văn Thăng Long từ Đại học RMIT Việt Nam, sự bùng nổ này đến từ sự hội tụ của cung, cầu, nguồn lực và hạ tầng, trong đó then chốt là sự chuyên nghiệp hóa của văn hóa fandom. Khán giả giờ đây vận hành như một lực lượng thị trường có tổ chức thay vì tiêu dùng ngẫu hứng. Bên cạnh đó, sự mở rộng của tầng lớp trung lưu đô thị giúp các nhà sản xuất giải quyết bài toán thương mại dài hạn. Các thương hiệu lớn cũng chuyển dịch chiến lược, biến concert thành công cụ kích hoạt quan hệ khách hàng, giúp giảm áp lực hoàn vốn từ vé và tăng ngân sách đầu tư công nghệ.

Đạo diễn Việt Tú và ông Thăng Long đều nhận định Việt Nam đang ở giai đoạn khởi đầu của công nghiệp văn hóa và giải trí, nhưng êkíp nội địa đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật dàn dựng sân khấu quy mô lớn. Đặc biệt, việc kết hợp âm nhạc hiện đại với các chất liệu dân gian như nhã nhạc, cải lương, chèo đã chinh phục giới trẻ, kích thích lòng tự hào bản sắc theo nhận định của nhạc sĩ Huy Tuấn. Tuy nhiên, để trở thành một ngành công nghiệp thực thụ, các chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận concert là hạt nhân của một chuỗi giá trị mở rộng, nơi doanh thu không chỉ đến từ việc bán vé.