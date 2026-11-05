Quang Minh cùng bà xã kém 37 tuổi đón sinh nhật 2 tuổi của con trai tại nhà mới

Giải trí

Tối 4/11, nghệ sĩ Quang Minh đã chia sẻ những hình ảnh sum vầy bên vợ con để chúc mừng sinh nhật con trai Dustin tròn hai tuổi. Trong ngày đặc biệt này, cả hai vợ chồng cùng dành cho bé những nụ hôn ngọt ngào, tạo nên một không khí gia đình cực kỳ tình cảm.

Tổ ấm hiện đại tại Nhà Bè

Bữa tiệc sinh nhật của Dustin diễn ra ngay tại căn nhà phố mới của gia đình, vừa được hoàn thiện vào tháng 8 tại Nhà Bè, TP HCM. Đây là ngôi nhà được xây dựng theo phong cách hiện đại với quy mô bốn tầng trên nền đất rộng 233 m2. Để chào đón ngày đặc biệt của con, Tăng Khánh Chi mua đồ trang trí giản dị, cùng tông với nội thất nhà mới.

Việc xây dựng tổ ấm này gắn liền với quyết định thay đổi lối sống của nam nghệ sĩ. Kể từ khi có Dustin, Quang Minh chọn ở Việt Nam là chính để có thời gian gần gũi, chăm sóc con trai. Anh chỉ thi thoảng mới về Mỹ chạy show. Trước khi chuyển về Nhà Bè, gia đình từng sinh sống trong một căn hộ tại phường Vĩnh Hội, quận 4 cũ.

'Cây hài nhí' của cả nhà

Trong mắt bố mẹ, Dustin là một cậu bé cực kỳ đáng yêu với tính cách hiếu động và lém lỉnh. Tăng Khánh Chi âu yếm gọi con là "Út Cưng" và cho biết cậu nhóc luôn là nguồn mang lại tiếng cười cho mọi người xung quanh. Về phía Quang Minh, anh gọi con trai là "cây hài nhí" và gửi gắm lời chúc mong con luôn được đầy đủ yêu thương, đồng thời "giao phó" nhiệm vụ mang lại niềm vui cho cả gia đình cho bé.

Hiện tại, ngôi nhà mới không chỉ là nơi ở của vợ chồng Quang Minh và Dustin mà còn là nơi chung sống cùng con gái riêng của Tăng Khánh Chi.

Cuộc hôn nhân kín tiếng và kế hoạch tương lai

Một chi tiết đáng chú ý là Quang Minh và Tăng Khánh Chi đã chính thức đăng ký kết hôn từ năm 2024 ngay khi biết tin cô mang bầu. Dù đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng vì ngại sự ồn ào nên cặp đôi không có ý định tổ chức đám cưới rình rang.

Hiện tại, nam nghệ sĩ đang tập trung nỗ lực làm việc và tích lũy tài chính với mục tiêu đảm bảo cho con trai một cuộc sống dư dả nhất. Không dừng lại ở đó, anh còn lên kế hoạch cụ thể để đưa Dustin sang Mỹ du học khi bé đủ tuổi.