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Đoàn Thanh Thảo vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại "niềm vui sáng sớm" khi cùng con trai ra vườn hái rau trái. Chiến lợi phẩm thu được đầy ắp một giỏ, từ những trái bí đao kích thước lớn, dưa leo non cho đến nhiều loại rau trái tươi ngon khác.

Ca sĩ Hoàng Bách và vợ Đoàn Thanh Thảo vốn là cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn. Về chung nhà từ năm 2006, đến nay họ đã có 2 thập kỷ gắn bó, cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc bên các con và sở hữu nhiều cơ ngơi sang xịn. Đoàn Thanh Thảo, một tiểu thư miền Tây xuất thân trong gia đình có điều kiện và từng là người mẫu, hiện đã rời xa sàn diễn để tập trung chăm lo cho gia đình.

Không gian sống đậm chất 'chữa lành'

Giữa năm 2026, gia đình nam ca sĩ chuyển về sống tại một căn biệt thự rộng 500m² ở ngoại ô để gần gũi với thiên nhiên và có nhiều không gian thư giãn hơn. Căn nhà được thiết kế theo phong cách mở, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc thanh lịch và cảnh quan xanh mát, tạo cảm giác như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ.

Điểm nhấn nổi bật nhất chính là khu vực sân vườn rộng rãi, ngập tràn cây cối. Để có được sắc xanh mướt mắt này, vợ chồng Hoàng Bách đã không ngại đầu tư, sắm sửa nhiều loại cây xanh để tô điểm. Tình yêu thiên nhiên của gia chủ thể hiện rõ ngay từ những khoảng ban công và hiên nhà. Khuôn viên sân vườn được quy hoạch thoáng đãng với khoảng sân lát đá rộng, bao quanh bởi thảm thực vật tươi tốt. Đặc biệt, gia đình dành riêng một khu vực bố trí các giàn cây leo để trồng nhiều loại rau củ quả.

Góc 'chill' thi vị và những bữa tiệc BBQ tại gia

Trên mạng xã hội, Đoàn Thanh Thảo thường xuyên chia sẻ những góc thư giãn trong vườn, khi thì là những khóm hoa nở rực rỡ, lúc lại là thành quả rau trái tự tay vun trồng. Cuộc sống của gia đình nam ca sĩ trở nên thi vị hơn khi mỗi ngày đều có khoảng xanh để ngắm hoa, chăm cây và tận hưởng không khí trong lành.

Tận dụng lợi thế diện tích ngoài trời rộng, gia đình Hoàng Bách thường xuyên nghỉ ngơi, ngắm cảnh và tổ chức các bữa tiệc BBQ ngay tại sân vườn. Sự kết hợp giữa kiến trúc và thiên nhiên tạo nên tinh thần farmhouse đặc trưng: sang trọng nhưng không phô trương, mang lại cảm giác ấm áp, bình yên.

Nội thất tinh tế và căn bếp hiện đại

Bên trong biệt thự, không gian gây ấn tượng bởi thiết kế mở, sang trọng và ấm cúng. Nội thất chủ yếu sử dụng gam màu trung tính kết hợp chất liệu gỗ, tạo tổng thể hài hòa và thư thái. Hệ cửa kính lớn được bố trí xuyên suốt, giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập mọi góc nhà và mở ra tầm nhìn thoáng đãng hướng thẳng ra khu vườn xanh mát bên ngoài, tạo sự kết nối liền mạch với thiên nhiên.

Riêng không gian bếp được thiết kế với tông trắng nhã nhặn, hiện đại. Một điểm đặc biệt là vợ chồng Hoàng Bách không sử dụng hệ tủ bếp phía trên để khu vực nấu nướng trông thoáng mắt, tránh cảm giác nặng nề. Thay vào đó, họ bố trí khu vực lưu trữ riêng cho các thiết bị gia dụng và đồ dùng nhà bếp để đảm bảo sự ngăn nắp. Mặt bếp và bàn đảo cũng đồng bộ tông trắng, tạo nên sự tinh tế và thanh lịch cho nơi sinh hoạt chung của gia đình.