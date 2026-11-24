Giải trí

Ngày 20/11, Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Novaland Đất Tâm. Đây là bước đi dứt khoát khi giá trị vốn điều lệ của doanh nghiệp này đã bốc hơi gần như toàn bộ.

Nhìn lại thời điểm ra đời vào tháng 2/2022, Novaland Đất Tâm từng khởi đầu đầy hứa hẹn với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó, Novaland đóng góp 51 tỷ đồng (chiếm 51%) và Công ty CP Đầu tư Đất Tâm nắm giữ 49% còn lại. Thế nhưng, theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cập nhật vào tháng 7/2025, vốn điều lệ của liên doanh này chỉ còn vỏn vẹn 100 triệu đồng, tương đương mức giảm 99,9%. Lúc này, phần vốn của Novaland chỉ còn 51 triệu đồng và Đất Tâm giữ 49 triệu đồng.

Việc sụt giảm vốn khủng khiếp này được thực hiện thông qua hình thức hoàn trả vốn góp cho các thành viên. Không chỉ vốn liếng 'bay màu', quy mô nhân sự của công ty cũng cực kỳ khiêm tốn khi hồ sơ ghi nhận chỉ có 5 lao động. Với nghị quyết mới nhất, Novaland quyết định bán nốt 51 triệu đồng còn lại, dù giá chuyển nhượng và danh tính bên mua hiện vẫn là một ẩn số.

Từ showbiz sang 'ông trùm' địa ốc

Để hiểu rõ hơn về cuộc chơi này, cần nhìn lại hành trình của diễn viên Chi Bảo. Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên đã tuyên bố giải nghệ vào tháng 5/2021 để dồn toàn lực cho kinh doanh. Trước đó, ông đã thành lập Công ty Đầu tư Đất Tâm vào năm 2019 với số vốn ban đầu 200 tỷ đồng, trong đó cá nhân Chi Bảo góp tới 99,9%.

Chi Bảo cho thấy tham vọng lớn khi chỉ sau vài tháng, doanh nghiệp này tăng vốn lên 500 tỷ rồi vọt lên 1.200 tỷ đồng. Khi chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu của ông giảm xuống còn 60%. Chính công ty này sau đó đã bắt tay với Novaland để lập nên liên doanh Novaland Đất Tâm, nơi Chi Bảo đảm nhận vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật từ khi thành lập. Đến tháng 3/2025, ông trực tiếp đại diện phần vốn góp của Đất Tâm tại liên doanh này.

Những dự án 'khủng' trên giấy

Mối quan hệ giữa Chi Bảo và Novaland không chỉ dừng lại ở việc góp vốn mà còn gắn liền với những kế hoạch địa ốc quy mô cực lớn. Đầu năm 2022, hai bên từng đề xuất phát triển khu du lịch rộng khoảng 23.500 ha tại Tà Đùng (Đắk Nông cũ), dự kiến có cả hệ thống nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và sân golf trên núi.

Đến tháng 7/2022, họ tiếp tục đề xuất nghiên cứu hai khu đô thị tại Khánh Hòa với tổng diện tích gần 3.441 ha, bao gồm một khu đô thị sinh thái kết hợp sân golf và một khu đô thị nông nghiệp công nghệ cao. Sự gắn kết này tiếp tục kéo dài đến tháng 4/2026, khi Chi Bảo xuất hiện với chức danh Phó Tổng giám đốc Phát triển Đầu tư Novaland trong chuyến công tác tại Lâm Đồng. Tại đây, tập đoàn đề xuất nghiên cứu khu đô thị thông minh kết hợp nghỉ dưỡng rộng từ 5.000 đến 7.000 ha, dù hiện tại dự án này chưa có thông tin chính thức về việc khởi công hay được chấp thuận đầu tư.

Chiến dịch rút vốn diện rộng của Novaland

Không chỉ dừng lại ở Novaland Đất Tâm, ngày 20/11, Novaland còn thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp hơn 490 tỷ đồng tại Nova Phúc Nguyên, doanh nghiệp gắn liền với dự án The Tresor tại TP.HCM.

Như vậy, Novaland đang lên kế hoạch rút vốn khỏi hai doanh nghiệp với tổng giá trị phần vốn góp lên tới hơn 490 tỷ đồng. Cần lưu ý rằng các thương vụ này hiện mới chỉ dừng ở mức thông qua chủ trương và chưa có xác nhận đã hoàn tất.