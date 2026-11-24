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Diễn viên Quốc Trường vừa đăng tải một loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường trong chuyến du lịch cùng gia đình trên trang cá nhân. Đi kèm với những tấm hình này là dòng trạng thái ngắn gọn: “Tạm kết thúc chuyến đi chơi, hẹn cuối tuần sau tiếp tục”. Lời chia tay tạm thời này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, cho thấy nam diễn viên luôn ưu tiên dành thời gian để tận hưởng những giây phút quây quần bên người thân.

Quốc Trường là một gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn từ truyền hình đến điện ảnh. Anh sinh năm 1988 tại Cần Thơ và khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu. Năm 2009, anh giành giải Nhất cuộc thi Ngôi sao ngày mai, mở ra cơ hội theo đuổi con đường phim ảnh chuyên nghiệp. Dù những năm đầu tham gia nhiều dự án truyền hình nhưng chưa tạo được dấu ấn rộng rãi, anh vẫn kiên trì với nghề.

Những cột mốc định hình sự nghiệp

Sự nghiệp của Quốc Trường thực sự bứt phá vào năm 2018 thông qua bộ phim Gạo nếp gạo tẻ. Ngay sau đó, vai diễn Vũ trong phim Về nhà đi con năm 2019 đã giúp anh ghi điểm đậm trong lòng công chúng. Hình tượng một chàng trai giàu có, đào hoa nhưng dần trưởng thành trong tình yêu đã đưa tên tuổi của anh trở nên phổ biến hơn.

Không dừng lại ở mảng truyền hình, nam diễn viên tiếp tục thử thách bản thân với điện ảnh qua các tác phẩm như Đôi mắt âm dương, Bẫy ngọt ngào và Kẻ ẩn danh. Đặc biệt, vai diễn trong Bẫy ngọt ngào được đánh giá là một nỗ lực làm mới hình ảnh khi anh hóa thân vào một nhân vật có tâm lý phức tạp.

Từ doanh nhân đến người con hiếu thảo

Bên cạnh nghệ thuật, Quốc Trường còn thành công trong vai trò doanh nhân khi tham gia phát triển thương hiệu mì cay Sasin. Nền tảng tài chính vững vàng từ công việc kinh doanh đã giúp anh xây dựng được cơ ngơi rộng lớn tại Cần Thơ để dành tặng cho cha mẹ.

Ít người biết rằng, để có được thành công hiện tại, nam diễn viên từng trải qua một tuổi thơ khó khăn. Anh từng phải làm nhiều công việc khác nhau từ sớm để phụ giúp gia đình. Chính những trải nghiệm vất vả trong quá khứ đã hình thành nên tính cách tự lập và khao khát được chăm lo cho những người thân yêu của anh hiện nay.

Quan điểm về tình yêu và cuộc sống ở tuổi 38

Ở tuổi 38, dù có sự nghiệp thành công và cuộc sống ổn định, Quốc Trường vẫn giữ cho mình một đời sống tình cảm khá kín tiếng và hiện vẫn đang độc thân. Anh từng chia sẻ quan điểm không đặt nặng chuyện kết hôn mà mong muốn tìm kiếm một người thực sự phù hợp để cùng đồng hành lâu dài.

Với Quốc Trường, dù bận rộn với tâm huyết dành cho nghệ thuật, tình thân vẫn luôn là một trong những giá trị quan trọng nhất. Loạt ảnh du lịch cùng lời nhắn hẹn gặp lại vào cuối tuần sau một lần nữa khẳng định sự trân trọng mà nam diễn viên dành cho gia đình mình.