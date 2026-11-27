Giải trí

Sự kiện Vietnam International Fashion Week diễn ra từ ngày 26 đến 28/11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa đã thu hút sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ trong đêm mở màn. Trong số khách mời có cặp đôi Việt Anh và Quỳnh Nga khi cả hai cùng xuất hiện bên nhau.

Chuyện tình 'tổ ấm' của Việt Anh và Quỳnh Nga

Diễn viên Quỳnh Nga chọn cho mình bộ đầm sequin đuôi cá lộng lẫy để sánh đôi cùng nghệ sĩ Việt Anh. Cả hai vốn chơi chung nhóm bạn từ năm 2019 trước khi chính thức công khai hẹn hò vào tháng 7.

Không chỉ tình cảm đi lên, cặp đôi hiện cũng đang cùng nhau hoàn thiện một căn biệt thự ở ngoại thành Hà Nội. Theo chia sẻ từ Quỳnh Nga, cô và bạn trai cùng góp tiền để xây dựng tổ ấm mới này, dù vậy, cả hai vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho việc tổ chức đám cưới.

Những màn 'đọ' outfit đầy ấn tượng

Bên cạnh cặp đôi chính, nhiều nghệ sĩ khác cũng mang đến những lựa chọn thời trang đa dạng. Diễn viên Đan Lê gây chú ý khi diện suit tím, một tông màu được đánh giá là rất hot của mùa Thu Đông năm nay, cùng đi xem show với chồng là đạo diễn Khải Anh.

Trong khi đó, diễn viên Lan Phương chọn bộ đầm vàng đính cườm và sequin giúp tôn dáng, đồng thời bế theo con gái Mia hai tuổi rưỡi. Các đại diện nhan sắc cũng không hề kém cạnh: Hoa hậu Việt Nam 2024 Trúc Linh chọn đầm lụa đính bèo nhún dáng suông, Á hậu Châu Anh diện đầm lụa maxi màu đỏ hoa vân anh, còn Á hậu Vân Nhi lại chọn đầm xếp tầng để giấu dáng.

Phong cách từ truyền thống đến phá cách

Sự kiện còn ghi nhận những lựa chọn thời trang mang đậm dấu ấn cá nhân. Hoa hậu Ngọc Hân xuất hiện trong bộ áo dài cách tân kết hợp cùng khăn lụa. Ngược lại, diễn viên Thanh Hương lại chọn phong cách 'ngầu' hơn hẳn với một chiếc áo khoác da.

Các nghệ sĩ gạo cội cũng có những cách phối đồ thú vị. NSND Lan Hương chọn đầm nhung phối cùng mốt túi mini, còn NSND Thu Hà tạo vẻ ngoài trẻ trung với váy ngắn và áo nhung tay chuông. Riêng nghệ sĩ Quang Thắng lại gây ấn tượng khi theo đuổi mốt kính râm từ thập niên 1970.

Đúng là đi xem thời trang mà không diện đồ 'cháy' thì phí cả buổi, nhưng mà vụ góp tiền xây biệt thự của cặp Việt Anh - Quỳnh Nga mới là điều đáng ngưỡng mộ nhất đúng không?