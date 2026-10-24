Đám cưới 'ảo' của Quân A.P trong Running Man Vietnam: Sính lễ biến mất, Trấn Thành và Minh Hằng bị nghi ngờ

Giải trí

Tập mới của Running Man Vietnam lên sóng tối 23/10 với chủ đề "Hỷ sự gia tộc R", đưa người xem đến với một đám cưới đầy kịch tính của Quân A.P. Chương trình mở đầu bằng khung cảnh hối hả khi dàn cast tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại của chú rể Tám Quân. Để đón dâu, các thành viên phải chia nhau chuẩn bị đầy đủ sính lễ truyền thống, từ trầu cau, trái cây, bánh, trà, hoa cho đến rượu.

Cú 'twist' mất sính lễ bất ngờ

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ diễn ra suôn sẻ cho đến khi chủ hôn Lê Nhân xuất hiện. Nam diễn viên mang đến một hộp sính lễ đặc biệt, được giới thiệu là "gia bảo" chứa vòng vàng và kim cương quý giá. Tuy nhiên, ngay khi món quà vừa được đặt vào khay sính lễ, một sự cố cúp điện bất thình lình xảy ra.

Khi ánh sáng trở lại, cả dàn cast ngỡ ngàng vì hộp sính lễ giá trị đã biến mất không dấu vết. Từ một không khí hân hoan, đám cưới nhanh chóng biến thành hiện trường một vụ điều tra. Các thành viên bị đẩy vào cuộc truy tìm thủ phạm đầy căng thẳng để tìm lại món đồ thất lạc trước khi hôn lễ có thể tiếp tục.

Khi Trấn Thành và Minh Hằng trở thành 'nghi phạm'

Trong tập này, Minh Hằng, Pháp Kiều và Sơn.K xuất hiện với vai trò khách quý. Thế nhưng, niềm vui dự tiệc chưa được bao lâu thì Minh Hằng đã bị Anh Tú Atus đặt vào tầm ngắm và trở thành tâm điểm nghi vấn. Không dừng lại ở đó, ngay cả Trấn Thành cũng không thoát khỏi vòng nghi ngờ, khiến tình huống trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Để giải quyết rắc rối, chương trình đưa ra các thử thách buộc các nghệ sĩ phải lần theo manh mối để tìm lại sính lễ. Những màn đối đáp và phản ứng của dàn cast đã biến cuộc truy tìm này thành một phân đoạn vừa căng thẳng vừa hài hước, đúng chất Running Man.

Sự thật về đời tư kín tiếng của Quân A.P

Trái ngược với những tình huống gây cười trên show, ngoài đời Quân A.P lại là một người cực kỳ kín tiếng trong chuyện tình cảm. Nam ca sĩ có mối quan hệ gắn bó hơn một thập kỷ với Lê Khanh, bắt đầu từ khi cả hai còn học tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên và tiếp tục tại THPT Phan Đình Phùng ở Hà Nội. Chuyện tình này được cho là nảy nở từ năm lớp 9 và diễn ra âm thầm trong nhiều năm. Từ năm 2012, Quân A.P từng đăng một số hình ảnh có mặt Lê Khanh trên mạng xã hội.

Dù đã trở thành ca sĩ nổi tiếng với lượng fan đông đảo, anh vẫn hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư và hiếm khi nhắc đến Lê Khanh trước truyền thông. Điều này càng khiến khán giả tò mò hơn về mối tình thanh xuân của nam ca sĩ.

Đáng chú ý, hồi tháng 7, Quân A.P từng gây xôn xao khi đăng rồi nhanh chóng xóa ảnh chụp cùng một cô gái mặc váy cưới, còn anh mặc đồ chú rể trong khung cảnh lãng mạn tại Ý. Dù ảnh bị xóa nhanh nhưng cư dân mạng vẫn kịp lưu lại, làm dấy lên nghi vấn anh chuẩn bị kết hôn vào cuối năm. Tuy nhiên, đến nay, nam ca sĩ vẫn chưa chính thức xác nhận bất kỳ kế hoạch tổ chức đám cưới thực tế nào.

Đúng là chỉ có trên show thì mới dám 'đổ tội' cho Trấn Thành với Minh Hằng như vậy, chứ ngoài đời chắc không ai dám đâu nhỉ?