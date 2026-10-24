Hương Giang xác nhận độc thân, khán giả réo tên Phú Cường

Giải trí

Trong buổi livestream tối 23/10, Hoa hậu Hương Giang thẳng thắn xác nhận mình đang độc thân. Khi được yêu cầu tặng quà cho người yêu, cô chia sẻ: "Tôi không có người yêu tặng cho ai bây giờ? Tôi độc thân cũng một thời gian kha khá rồi".

Dù không trực tiếp nhắc tên bạn trai Phú Cường, chia sẻ của Hương Giang vẫn xác nhận tình trạng mối quan hệ giữa hai người. Một số khán giả réo tên Phú Cường bày tỏ sự tiếc nuối. Cặp đôi này từng rất được yêu thích khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau, đi du lịch và ủng hộ nhau trong công việc. Thậm chí vào Tết Nguyên đán 2026, Hương Giang còn gặp gỡ gia đình Phú Cường khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Tuy nhiên, nhiều tháng sau đó, cặp đôi không còn xuất hiện cùng nhau. Tháng 9 vừa qua, Phú Cường đăng ảnh được cho là sân nhà Hương Giang kèm dòng trạng thái ẩn ý về "câu chuyện không có đoạn kết". Cùng lúc đó, người dùng mạng phát hiện Hương Giang và Phú Cường không theo dõi nhau trên Instagram.

Đến cuối tháng 10, trong khi Phú Cường đi du lịch nước ngoài một mình thì Hương Giang lại dành thời gian cho bạn bè và người thân. Điều này khiến cụm từ "Phú Cường chia tay Hương Giang" bất ngờ leo top tìm kiếm trên TikTok.