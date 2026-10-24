BIGBANG đổ bộ Hà Nội với dàn xe đón tiếp trị giá hơn 100 tỷ đồng

Giải trí

Tối 23/10, nhóm nhạc BIGBANG đã chính thức hạ cánh xuống Hà Nội. Mục đích của chuyến thăm lần này là để chuẩn bị cho hai đêm nhạc nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm. Trước khi nhóm hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, dàn xe đón các thành viên đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ với tổng giá trị ước tính vượt mức 100 tỷ đồng.

Sự thống trị của Rolls-Royce Cullinan

Chiếm spotlight nhất trong dàn xe là mẫu Rolls-Royce Cullinan Series II Black Badge phiên bản nâng cấp. Nhìn qua là biết đời mới ngay nhờ dải đèn định vị ban ngày hình chữ “L”, cản trước thiết kế góc cạnh và lưới tản nhiệt có thể phát sáng. Để xứng tầm bản Black Badge, chiếc xe này chơi lớn với la-zăng 23 inch hình cánh hoa độc quyền, kết hợp cùng các chi tiết mạ crôm tối màu từ biểu tượng “Thiếu phụ bay” trên nắp ca-pô cho đến viền cửa sổ, tay nắm cửa và chụp ống xả.

Không dừng lại ở đó, hai chiếc Rolls-Royce Cullinan Series I cũng góp mặt. Một chiếc là phiên bản thường với màu xám xi-măng khá hiếm thấy trên mẫu SUV này tại Việt Nam, chiếc còn lại là biến thể Black Badge màu trắng với đường coachline kép màu nâu – tùy chọn có chi phí đắt đỏ hơn coachline đơn.

Cả ba chiếc Cullinan này đều dùng chung “trái tim” là động cơ xăng V12 tăng áp kép, dung tích 6,75 lít, đi kèm hộp số ZF tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Riêng bản Black Badge thì mạnh mẽ hơn hẳn với thông số 591 mã lực và 900Nm.

Không thiếu những siêu xe triệu đô

Đội hình hộ tống BIGBANG không chỉ có xe sang mà còn đầy rẫy siêu xe tốc độ. Đáng chú ý là chiếc Lamborghini Aventador LP 700-4 đời 2015 màu trắng, hiện đang có giá chào trên thị trường khoảng 14,8 tỷ đồng. Chiếc xe này sở hữu động cơ V12, dung tích 6.0L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 690 mã lực.

Kế bên là Ferrari SF90 Stradale, mẫu siêu xe plug-in hybrid (PHEV) có giá sang nhượng không dưới 10 tỷ đồng. Với tổ hợp động cơ V8 4.0L tăng áp kép cùng ba mô-tơ điện, chiếc xe này đạt sức mạnh khủng khiếp lên tới 986 mã lực.

Ngoài ra, dàn xe còn có sự góp mặt của Rolls-Royce Wraith đời 2014 (trị giá 7,5 tỷ đồng), Mercedes-AMG SL 43 đời 2023 (5 tỷ đồng) và Ferrari Portofino M đời 2022 (hơn 9 tỷ đồng). Để vận hành trơn tru, ba chiếc Kia Carnival cũng được huy động để chở lực lượng vệ sĩ và ê-kíp biểu diễn.

Đẳng cấp tương xứng với vị thế

Thực tế tại nhiều quốc gia khác, BIGBANG cũng thường được đưa đón bằng Rolls-Royce hoặc các dòng xe siêu sang. Điều này liên quan đến vị thế của các thành viên.

Điển hình là G-Dragon, được gọi là 'biểu tượng thời trang', vốn đang sở hữu bộ sưu tập xe sang có giá trị lên tới hàng triệu USD, gồm một số mẫu nổi bật như Rolls-Royce Phantom LWB Series II, Rolls-Royce Ghost, Lamborghini Aventador (LP700-4) và Bentley Continental GT.

Đúng là khi đã ở cái tầm huyền thoại thì đi own-show hay đi dạo phố cũng phải thật là 'cháy' như thế này!