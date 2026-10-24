Anh Tú và LyLy gây sốt khi để lộ khoảnh khắc tình cảm tại Nhật Bản

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Những hình ảnh ghi lại cảnh Anh Tú và LyLy đi cùng nhau tại Nhật Bản vừa bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội, gây sốt. Trong đoạn clip, cả hai xuất hiện đứng sát bên nhau giữa một con phố đông người. Anh Tú thể hiện sự quan tâm bằng những cử chỉ gần gũi, chủ động kéo LyLy lại gần mình. Cách cả hai tương tác trông rất thoải mái và tự nhiên, khiến dân mạng tin rằng họ đang thực sự tận hưởng khoảng thời gian bình yên bên nhau.

Điều thú vị là dù đi du lịch cùng nhau, hai nghệ sĩ vẫn giữ chiến thuật "kín tiếng" quen thuộc. Trong suốt chuyến đi, LyLy và Anh Tú chủ yếu chỉ đăng tải hình ảnh cá nhân, hạn chế tối đa việc để lộ những khung hình chung. Những cử chỉ nhỏ, không quá phô trương nhưng lại đầy tình cảm này đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, đặc biệt là với những ai đã theo dõi nghi vấn tình cảm của cặp đôi suốt thời gian dài.

Mối quan hệ "tình trong như đã mặt ngoài còn e"

Thực ra, việc Anh Tú và LyLy bị nghi hẹn hò không phải chuyện ngày một ngày hai. Cặp đôi bắt đầu vướng nghi vấn từ năm 2020 sau khi hợp tác chung trong một sản phẩm âm nhạc. Kể từ đó, netizen liên tục soi ra những chi tiết "đáng nghi" như việc thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tương tác thân thiết trên mạng xã hội hay những lần vô tình check-in tại cùng một địa điểm.

Với những biểu hiện này, cả hai nhanh chóng lọt vào danh sách những cặp đôi khiến fan nhiệt tình "đẩy thuyền" nhất. Thậm chí, chính Anh Tú và LyLy cũng không ít lần có những màn tung hứng khéo léo, khiến dân tình càng thêm chắc mẩm về một mối quan hệ đặc biệt phía sau hậu trường, .

Những phản hồi trái chiều về chuyện tình cảm

Cách đây không lâu, cặp đôi từng gây chú ý khi cùng tham gia một buổi gặp gỡ gia đình. Trong những bức ảnh lan truyền, Anh Tú và LyLy ngồi ăn uống rất tự nhiên bên cạnh người thân. Tuy nhiên, khi đối mặt với câu hỏi về chuyện tình cảm, Anh Tú lại chọn cách trả lời đầy thận trọng.

Nam ca sĩ cho biết bản thân đang muốn dành những điều tốt đẹp nhất của tuổi thanh xuân cho sự nghiệp và những giá trị mà khán giả cần. Anh khẳng định đối với mình, gia đình là tất cả và là nơi để tìm về mỗi khi mệt mỏi. Anh cho biết cuộc sống hiện giờ gói gọn ở gia đình, Lover và khán giả, và không muốn quá quan tâm đến những thứ khác vì sợ bị phân tâm.

Trong khi đó, LyLy cũng không đứng ngoài những cuộc bàn tán. Đứng trước những bình luận tiêu cực về chuyện yêu đương, nữ ca sĩ đã có màn đáp trả cực gắt trên TikTok. Cô cho rằng những lời bàn tán là nhảm nhí và khuyên mọi người không nên phí thời gian, năng lượng vào những chuyện tào lao. LyLy còn rủ mọi người đi tập tennis cùng cô.