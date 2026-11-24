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Ca khúc Chia Tay Trong Mưa của Phương Thanh vừa gây bất ngờ khi xuất hiện trong hệ thống radio của GTA VI. Việc một bài hát Việt nằm chễm chệ giữa danh sách nhạc quốc tế của một siêu phẩm game toàn cầu không chỉ khiến game thủ Việt ngỡ ngàng mà còn kéo theo hiệu ứng cực mạnh. Thậm chí, streamer IShowSpeed cũng không giấu nổi sự phấn khích khi nhận ra giai điệu Việt Nam, vừa nhún nhảy theo nhạc vừa gọi tên fan Việt ngay trên livestream. Đúng là một cú 'viral' không tưởng, đưa tên tuổi Phương Thanh trở lại tâm điểm chú ý theo cách mà chẳng ai đoán trước được.

Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm làm nghề, Phương Thanh vốn là một 'ca lạ' trong làng nhạc những năm 1990. Trong khi các nữ ca sĩ thời đó chuộng phong cách ngọt ngào, mềm mại, thì Phương Thanh lại chọn lối đi riêng với chất giọng khàn, dày và cách hát mạnh mẽ, đôi khi là gai góc. Chính cái sự bản năng, có phần nổi loạn và cách đẩy cảm xúc lên cao trào đã tạo nên một màu sắc không thể trộn lẫn. Dù từng có những ý kiến trái chiều, cho rằng cô hát quá dữ dội hay giống như đang gào thét, nhưng chính điều đó lại trở thành thương hiệu. Chỉ cần nghe vài câu là biết ngay Phương Thanh, chẳng cần tạo hình cầu kỳ vì phong thái trên sân khấu đã quá đủ cá tính.

Thời hoàng kim của nữ ca sĩ rơi vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, khi hàng loạt bản hit như Trống Vắng, Một Thời Đã Xa, Giã Từ Dĩ Vãng, Khi Giấc Mơ Về hay Tình Cờ phủ sóng khắp mọi nơi. Phương Thanh khi đó là gương mặt cực kỳ đắt show, xuất hiện dày đặc từ sân khấu ca nhạc, chương trình truyền hình cho đến thị trường băng đĩa. Sức hút của cô không chỉ nằm ở những bài hit mà còn ở khả năng khuấy động đám đông. Không cần vũ đạo phức tạp hay dàn dựng rườm rà, cô tạo cao trào bằng chính sự máu lửa và cách tương tác gần gũi với khán giả.

Đặc biệt, ca khúc Một Thời Đã Xa không chỉ là một bài hát về tình yêu dang dở mà còn đánh dấu một bước đi tiên phong của Phương Thanh: ký độc quyền ca khúc. Vào thời điểm hơn 20 năm trước, việc ký độc quyền là điều cực kỳ hiếm thấy. Để bài hát được ra đời, quá trình từ khi ký kết đến lúc thu âm và phát hành đĩa đã kéo dài tới khoảng hai năm. Chính sự đầu tư về cảm xúc hơn là phô diễn kỹ thuật đã khiến bài hát này chạm đến trái tim người nghe và trở thành dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của cô.

Một cột mốc khác chứng minh quyền lực của Phương Thanh thời đó chính là liveshow riêng tại Sân vận động Quân khu 7 vào năm 2001. Việc tổ chức concert cá nhân tại sân vận động với sức chứa hàng chục nghìn người là điều cực kỳ hiếm đối với một nữ ca sĩ lúc bấy giờ. Sân khấu năm đó cũng cực kỳ hoành tráng với bốn cần cẩu được sử dụng để đưa Phương Thanh từ trên cao xuống, cùng sự hỗ trợ hát bè từ nhóm Mây Trắng. Đây chính là minh chứng cho vị thế của một ngôi sao hạng A thực thụ.

Không chỉ thống trị sân khấu, giá trị thương hiệu của Phương Thanh cũng từng khiến nhiều người choáng ngợp. Mới đây, nữ ca sĩ chia sẻ lại thông tin về hợp đồng đại diện cho Coca Cola từ 25 năm trước với giá trị lên tới 100.000 USD. Tính theo tỷ giá hiện nay, con số này tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng. Trong bối cảnh showbiz đầu những năm 2000, đây là một mức thù lao khổng lồ, khẳng định độ nhận diện khủng khiếp của cô đối với các nhãn hàng lớn.

Dù hiện tại không còn phủ sóng dày đặc như thời đỉnh cao và thị trường âm nhạc đã thay đổi với nhiều thế hệ mới, nhưng Phương Thanh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Những bản hit của cô vẫn có sức sống bền bỉ, đủ để người ta nhận ra ngay lập tức khi giai điệu vang lên. Việc Chia Tay Trong Mưa xuất hiện trong GTA VI một lần nữa chứng minh rằng âm nhạc của Phương Thanh có khả năng vượt mọi giới hạn thời gian và biên giới để tìm đến những khán giả mới.