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Tướng Thuật Sư là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ân Dưỡng trên nền tảng Zhihu. Tác phẩm này từng gây tiếng vang khi lọt top truyện ngắn có sức ảnh hưởng năm 2024 của Yan Yan và được độc giả bình chọn là tác phẩm yêu thích nhất năm. Bản in sách của truyện cũng đã chính thức ra mắt vào tháng 6/2026.

Cốt truyện xoay quanh những ván cờ định mệnh

Câu chuyện đặt trong bối cảnh thời loạn thế, tập trung vào gia tộc họ Minh - những người nắm giữ huyết mạch tướng thuật. Họ có khả năng nhìn mặt đoán vận mệnh, tính toán thọ yểu và nhìn thấu lòng người. Tuy nhiên, chính năng lực đặc biệt này lại trở thành cái bẫy, đẩy cả gia tộc vào những cuộc tranh đoạt quyền lực và ân oán đẫm máu.

Điểm nhấn kịch tính của phim nằm ở khả năng nhìn thấu kết cục sinh tử của người khác. Điều này tạo nên một nút thắt đầy ám ảnh: chuyện gì sẽ xảy ra khi người xem tướng lại nhìn thấy trước cái chết của chính người mình yêu thương?

Cặp đôi chính: Từ thanh mai trúc mã đến tri kỷ

Hoàng Nghệ sẽ vào vai Minh Vấn Thu, tam tiểu thư của gia tộc họ Minh. Cô là một nữ tử thông minh, giỏi tính toán nhưng mang trong mình nhiều chịu đựng thầm lặng. Minh Vấn Thu mồ côi mẹ từ năm 10 tuổi và luôn khắc ghi lời dặn của mẫu thân là "Đừng lầm vào mưu kế, đừng kẹt trong thuật số". Dù vậy, cô vẫn bị cuốn vào những tranh chấp triều đình, thất lạc người thương và phải trải qua nhiều lần bị phản bội hay phản phệ của thuật số. Cuối cùng, cô sẽ phá vỡ xiềng xích vận mệnh để bước lên đỉnh cao quyền lực với một cái kết đậm chất nữ quyền.

Đối trọng với cô là thiếu tướng quân Bắc Cương Lý Huyền Ca do Hạ Chi Quang đảm nhận. Đây là một nhân vật túc trí đa mưu, gánh vác sứ mệnh liên quan đến "thiên tử mệnh cách". Lý Huyền Ca và Minh Vấn Thu vốn là thanh mai trúc mã, nhưng duyên phận bị chia cắt do lệnh ban hôn của hoàng đế. Dù vậy, tình cảm của họ vẫn bền chặt. Minh Vấn Thu luôn âm thầm ra tay hóa giải mỗi khi Lý Huyền Ca rơi vào tử cục chốn quan trường, khiến mối quan hệ của cả hai trở thành sự pha trộn giữa tri kỷ và định mệnh.

Kỳ vọng về sự lột xác của dàn diễn viên

Với Hạ Chi Quang, việc hóa thân thành tướng quân uy vũ kết hợp cùng nền tảng múa cổ điển của anh hứa hẹn mang đến những thước phim đẹp mắt. Nam diễn viên vốn được biết đến qua X-Fire (2015) và các nhóm nhạc X-Nine, R1SE, nhưng từ năm 2021 đã tập trung mạnh cho mảng diễn xuất qua nhiều dự án cổ trang và thanh xuân.

Trong khi đó, đây là cơ hội để Hoàng Nghệ lột xác. Từng theo học chuyên ngành Phát thanh và Dẫn chương trình tại Học viện Hý kịch Thượng Hải và bắt đầu đóng phim từ năm 3 đại học, cô thường quen thuộc với khán giả qua các vai phụ hiền lành, ngọt ngào. Vai Minh Vấn Thu sẽ giúp cô thay đổi hình tượng sang một nhân vật sắc sảo và mạnh mẽ hơn.

Ngoài ra, Tướng Thuật Sư còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt thực lực trong vai các nhân vật thuộc gia tộc họ Minh và các phe phái triều đình. Với thời lượng ngắn (24 tập, mỗi tập 20 phút), thách thức lớn nhất của ê-kíp là phải nén những biến cố dồn dập mà vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc cho cặp đôi chính. Nhưng nhìn chung, với nguyên tác chất lượng, đây chắc chắn là dự án đáng để ngóng chờ.