Trúc Anh tái xuất sau 5 năm vắng bóng trong phim Đặc công rừng Sác

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Không còn là lời đồn, ê kíp phim Đặc công rừng Sác đã chính thức xác nhận Trúc Anh sẽ góp mặt trong dự án điện ảnh này. Đây là một màn comeback cực kỳ đáng chú ý vì cô nàng đã vắng bóng suốt 5 năm qua, gần như rút lui khỏi mọi hoạt động nghệ thuật và rất ít khi xuất hiện trước công chúng.

Ngày 29-10, trang fanpage của phim bất ngờ tung ảnh hậu trường, cho thấy Trúc Anh xuất hiện rạng rỡ bên cạnh đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tại phim trường. Để dập tắt mọi sự tò mò, fanpage phim khẳng định luôn: "Bữa giờ mấy bà rần rần, nay tôi xác nhận luôn, Trúc Anh sẽ tái xuất màn ảnh rộng với Đặc công rừng Sác". Tuy nhiên, vai trò cụ thể của cô trong phim hiện vẫn là một ẩn số chưa được tiết lộ.

Từ những chiến công huyền thoại đến thước phim điện ảnh

Phim Đặc công rừng Sác lấy cảm hứng từ những chiến công có thật của Đoàn 10 Đặc công rừng Sác - một trong những đơn vị chiến đấu huyền thoại của Việt Nam. Điểm nhấn của lực lượng này chính là chiến thuật tác chiến "xuất quỷ nhập thần" ngay giữa vùng rừng ngập mặn Cần Giờ.

Trên màn ảnh, khán giả sẽ được tái hiện lại một phần cuộc chiến khốc liệt giữa lực lượng Đặc công rừng Sác và quân đội Mỹ. Bối cảnh chính diễn ra trên tuyến vận tải chiến lược sông Lòng Tàu, nơi được xem là huyết mạch tiếp tế cho Sài Gòn trong giai đoạn từ năm 1966 đến 1973.

Tâm huyết của những người trong cuộc

Tại lễ khai máy diễn ra vào ngày 25-10, cựu chiến binh Võ Duy Tấn, Phó ban liên lạc thường trực Đoàn 10, Đặc công rừng Sác, đã không giấu được sự xúc động. Ông chia sẻ rằng mong ước của những chiến sĩ còn sống sót là có một bộ phim nói về lực lượng này để nhớ về những đồng chí, đồng đội đã hy sinh, trong đó có nhiều người vẫn còn nằm lại dưới sông, rạch, gốc cây, ngọn cỏ.

Với biên kịch Châu Thổ, việc tiếp cận tư liệu về Đặc công rừng Sác mang lại nhiều cảm xúc nhưng cũng là thử thách lớn. Với thời lượng khoảng 100 phút, biên kịch không thể kể hết mọi chuyện mà phải chọn lọc những lát cắt tiêu biểu nhất. Mục tiêu là vừa khắc họa được sự khốc liệt của chiến tranh, vừa lột tả được những cuộc đấu tranh nội tâm của con người.

Dàn cast trẻ và tiêu chuẩn tuyển chọn khắt khe

Tại lễ khai máy ngày 25-10, phim giới thiệu dàn diễn viên gồm Lê Xuân Tiền, Quốc Anh, Sỹ Toàn, Lê Minh Thuấn, Lương Mạnh Hải... Theo biên kịch Châu Thổ, ê kíp tuyển chọn diễn viên không chỉ đòi hỏi cao về ngoại hình mà còn tìm kiếm những người thực sự có tình yêu với nhân vật và câu chuyện lịch sử. Các diễn viên trẻ trong phim đều bày tỏ sự hào hứng và tự hào khi được hóa thân thành những chiến sĩ Đặc công rừng Sác.

Theo dự kiến, bộ phim Đặc công rừng Sác sẽ chính thức phát hành trong năm 2027. Liệu màn tái xuất sau nửa thập kỷ của Trúc Anh có tạo nên cơn sốt mới không nhỉ?