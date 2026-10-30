Hoài Lâm lại đổi nghệ danh thành 'Lam Tarzan' sau khi kết hôn

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Hoài Lâm vừa khiến dân tình một phen tò mò khi chia sẻ sản phẩm âm nhạc mới lên trang cá nhân. Điều khiến mọi người bàn tán không phải là bài hát mà là cái tên 'Lam Tarzan' xuất hiện chình ình trong phần giới thiệu. Đúng là phong cách của anh Lâm, cứ ra bài mới là lại tặng kèm một 'cú twist' về tên tuổi cho fan đoán già đoán non.

Ca khúc này được đăng trên một kênh YouTube cá nhân có hơn 2 nghìn người đăng ký. Điều thú vị là hình đại diện của kênh chính là ảnh cưới của Hoài Lâm và Ngọc Trinh. Ngoài việc ra nhạc, kênh này còn là nơi anh chàng chia sẻ những vlog đời thường, cho thấy một góc nhìn gần gũi hơn của giọng ca Hoa Nở Không Màu.

'Chiếc' nghệ danh thay đổi như thay áo

Thực ra, việc Hoài Lâm dùng tên lạ lẫm không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nhìn lại hành trình 'đổi tên' của anh chàng mới thấy sự đa dạng: hồi giữa tháng 5, anh từng gây sốt khi thay ảnh bìa Facebook bằng dòng chữ 'tlam' tối giản và đăng ca khúc Ký Ức trên kênh YouTube cùng tên.

Đi ngược về trước, năm 2020, sau một thời gian tạm ngưng hoạt động, anh từng thử sức với màu sắc âm nhạc mới dưới cái tên Young LuuLi. Đến năm 2021, anh tiếp tục đổi sang Yun Tulo với lý do muốn đánh dấu hành trình tự xây dựng lại sự nghiệp. Thậm chí cuối năm 2024, anh còn thông báo sẽ đi hát bằng tên thật là Nguyễn Tuấn Lộc để làm mới hình ảnh và tự quản lý công việc. Tuy nhiên, dù có 'biến hình' thế nào thì khi xuất hiện tại các sự kiện hay ra sản phẩm chính thức, cái tên Hoài Lâm vẫn là thương hiệu quen thuộc nhất mà anh gắn bó.

Từ đỉnh cao đến những nốt trầm trong đời tư

Hoài Lâm vốn là ca sĩ pop từng cực kỳ được săn đón trong showbiz Việt. Anh được NSƯT Hoài Linh nhận làm con nuôi và dìu dắt vào nghề, và cũng chính người cha nuôi này đã đặt cho anh nghệ danh Hoài Lâm. Đỉnh cao rực rỡ nhất là năm 2014 khi anh đăng quang Quán quân Gương Mặt Thân Quen. Với chất giọng ngọt ngào, anh nhanh chóng thành hit-maker với những bài như Như Những Phút Ban Đầu, Có Khi, Hoa Nở Không Màu hay Buồn Làm Chi Em Ơi.

Thế nhưng, khi sự nghiệp đang lên thì đời tư lại đầy biến động. Sau cuộc hôn nhân với Cindy Lư và hành trình làm bố của hai con gái, Hoài Lâm dần rút lui khỏi showbiz. Cuối năm 2018, anh chính thức thông báo tạm dừng ca hát để về quê nghỉ ngơi. Dù sau đó có quay lại ra mắt nhạc nhưng lịch trình của anh không ổn định, nhiều lần vắng bóng khỏi sân khấu và truyền thông.

Chuyện tình ngọt ngào với Ngọc Trinh

Sau bao thăng trầm, cuối cùng anh Lâm cũng tìm thấy bến đỗ. Tháng 9/2026, nam ca sĩ công khai ảnh cưới với bạn gái là Nguyễn Thị Ngọc Trinh. Cô nàng sinh năm 2004, kém anh 9 tuổi, cùng quê Vĩnh Long và hiện đang kinh doanh online chứ không hoạt động nghệ thuật.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra giản dị nhưng cực kỳ ấm áp. Ngày 5/10, cặp đôi tổ chức lễ vu quy tại nhà gái, sau đó làm lễ đón dâu về quê nhà nam ca sĩ. Hình ảnh Hoài Lâm diện áo dài đỏ, tự tay lái xe máy chở cô dâu về nhà chồng đã khiến cư dân mạng tan chảy vì sự gần gũi, mộc mạc.

Thú thật là với tốc độ đổi tên của anh Lâm, không biết đến khi nào chúng ta mới gọi đúng tên 'final' của anh ấy đây?