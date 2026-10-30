Ghen Cô Vy: Từ bản hit 'ghen tuông' đến hiện tượng phòng dịch toàn cầu

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Nhắc đến giai đoạn đại dịch COVID-19, chắc chắn không ai quên được Ghen Cô Vy. Đây không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc, mà là minh chứng cho việc âm nhạc có thể phá bỏ mọi rào cản ngôn ngữ để truyền tải thông điệp cộng đồng đến hàng triệu người trên toàn cầu.

Cách biến một bản hit thành bài học rửa tay

Để tạo ra Ghen Cô Vy, Bộ Y tế đã phối hợp cùng nhạc sĩ Khắc Hưng và hai ca sĩ Min, Erik. Mục tiêu là biến những khuyến cáo phòng dịch khô khan thành thông tin dễ hiểu, dễ nhớ cho công chúng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp vào đầu năm 2020.

Bài hát được phát triển dựa trên bản hit Ghen ra mắt ngày 23/5/2017. Bản gốc vốn là một ca khúc phong cách Tropical House do Khắc Hưng sáng tác và sản xuất, khai thác những cảm xúc trẻ con, mãnh liệt của tình yêu và sự ghen tuông. Với giai điệu bắt tai và MV táo bạo, Ghen từng là hit lớn nhất sự nghiệp của Min và Erik, đạt khoảng 151 triệu lượt xem trên YouTube.

Đến phiên bản Ghen Cô Vy ra mắt tháng 2/2020, ê-kíp giữ nguyên giai điệu quen thuộc nhưng thay đổi toàn bộ phần lời. Thay vì kể chuyện ghen tuông, lời bài hát tập trung vào vệ sinh cá nhân, hướng dẫn rửa tay và chủ động bảo vệ sức khỏe. Cách diễn đạt được tối giản, trực tiếp, giúp người nghe tiếp nhận thông tin một cách nhẹ nhàng, không bị nặng nề như các thông điệp tuyên truyền thông thường.

Công thức tạo nên 'cơn sốt' toàn cầu

Một yếu tố then chốt khiến Ghen Cô Vy bùng nổ chính là Vũ Điệu Rửa Tay. Được thực hiện bởi vũ công Quang Đăng, vũ điệu này lấy cảm hứng từ các bước rửa tay đúng cách để phòng bệnh. Những động tác đơn giản, dễ ghi nhớ kết hợp với nhạc bắt tai đã tạo nên một trào lưu cover mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự hưởng ứng của cả khán giả trong và ngoài nước.

Nhờ vậy, ca khúc nhanh chóng vượt khỏi biên giới Việt Nam. Ngày 1/3/2020, chương trình Last Week Tonight With John Oliver của Mỹ đã giới thiệu Ghen Cô Vy. Kênh truyền hình Pháp BFMTV cũng đưa tin về ca khúc và vũ điệu này. Thậm chí, các tổ chức quốc tế như UNICEF và Liên Hợp Quốc cũng nhắc đến sản phẩm như một ví dụ điển hình về ứng dụng sáng tạo trong truyền thông sức khỏe cộng đồng. Hiện tại, MV Ghen Cô Vy đã vượt mốc 123 triệu lượt xem.

Sức lan tỏa còn được đẩy lên cao khi xuất hiện hàng loạt phiên bản cover và chuyển ngữ. Ban nhạc Mỹ The Good Morning Nags hát bằng tiếng Anh theo phong cách dân gian, trong khi Jason Chen cũng có bản tiếng Anh với lời điều chỉnh. Tại châu Á, Priscilla Abby và Chu Hạo Nhân hát tiếng Trung, còn ban nhạc Kalevauva.fi Kotona Ensemble từ Phần Lan thì chuyển thể sang ngôn ngữ bản địa. Đặc biệt, cộng đồng còn đóng góp phụ đề cho MV bằng hơn 20 ngôn ngữ khác nhau.

Câu chuyện về mức cát-xê 22 triệu đồng

Giữa lúc Ghen Cô Vy trở thành hiện tượng quốc tế, thông tin về cát-xê của nhạc sĩ Khắc Hưng từng gây chú ý. Nam nhạc sĩ nhận 22 triệu đồng từ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế) cho phần việc liên quan đến ca khúc. Với vị thế một nhạc sĩ hạng A và giá trị thương mại của một bản hit, con số này được đánh giá là khá khiêm tốn.

Tuy nhiên, điều đáng quý là toàn bộ ê-kíp bao gồm Khắc Hưng, Min, Erik và biên đạo Quang Đăng đều xác định đây là dự án phi lợi nhuận. Họ không đặt nặng vấn đề tiền bạc mà tập trung cống hiến để cổ động tinh thần phòng dịch của người dân.