Steven Nguyễn: Từ nhân viên soát vé đến "gương mặt nghìn tỷ" và bằng khen của Bộ Quốc phòng

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Steven Nguyễn hiện là một trong những cái tên "hot" nhất màn ảnh Việt năm 2026 với tần suất xuất hiện dày đặc trên truyền thông. Sau thành công rực rỡ của Trại Buôn Người, nam diễn viên tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong Chị Chị Em Em 3. Trong phim này, Steven Nguyễn thử sức với vai Văn Cường, một công tử giàu có vướng vào những mối quan hệ tình cảm phức tạp. Sự thay đổi màu sắc nhân vật giúp anh có thêm cơ hội thể hiện những khía cạnh khác trong diễn xuất.

Chạy nước rút với loạt dự án "khủng"

Trong khi Chị Chị Em Em 3 vẫn đang trong giai đoạn công chiếu và thu hút sự quan tâm, Steven Nguyễn đã nhanh chóng nối tiếp bằng sự góp mặt trong phim Bắt Cá Ba Tay. Chưa dừng lại ở đó, theo dự kiến, vào cuối tháng 12 tới, anh sẽ đóng chính cùng Hồng Đào trong bộ phim Người Mẹ Xấu.

Nếu đầu năm anh duy trì sức nóng thông qua một bộ phim truyền hình dài hơi, thì giai đoạn cuối năm lại là một màn "chạy nước rút" thực sự với tổng cộng bốn bộ phim. Điều này giúp tên tuổi của anh liên tục xuất hiện và duy trì độ nhiệt trong lòng khán giả.

Danh xưng "gương mặt nghìn tỷ"

Đỉnh điểm của sự thành công về mặt thương mại là vào tháng 9, khi Steven Nguyễn cùng dàn diễn viên Trại Buôn Người tạo nên một mùa phim đáng nhớ tại phòng vé. Bộ phim không chỉ khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao mà còn thu về con số doanh thu cực khủng. Tính đến chiều 29/10, Trại Buôn Người đã chính thức vượt mốc 489 tỷ đồng, chễm chệ ở vị trí thứ ba trong danh sách những phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé nội địa.

Khi cộng dồn với thành tích từ phim Mưa Đỏ, dấu ấn phòng vé của Steven Nguyễn càng trở nên choáng ngợp khi tổng doanh thu hai bộ phim đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Chính con số này đã đưa anh gia nhập nhóm diễn viên được mệnh danh là "gương mặt nghìn tỷ". Trong ba phim có doanh thu cao nhất phòng vé Việt có hai bộ phim có mặt của nam diễn viên sinh năm 1991.

Hành trình từ nhân viên soát vé đến bằng khen Bộ Quốc phòng

Để có được hào quang hiện tại, Steven Nguyễn đã phải trải qua một quãng đường không hề trải hoa hồng. Trước khi trở thành ngôi sao, anh từng làm đủ mọi nghề để trang trải cuộc sống và nuôi đam mê diễn xuất, trong đó có cả công việc nhân viên soát vé. Anh không phải kiểu ngôi sao vụt sáng chỉ sau một đêm mà đã dành một thời gian dài bền bỉ tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội.

Bước ngoặt lớn đầu tiên đến với anh là bộ phim Mưa Đỏ. Tác phẩm này không chỉ thắng lớn tại phòng vé mà còn giúp Steven Nguyễn được công chúng biết đến rộng rãi, từ đó mở ra cánh cửa cho nhiều lời mời tham gia các dự án đa dạng hơn.

Một cột mốc đáng tự hào khác là khi anh tham gia bộ phim truyền hình Không Giới Hạn cùng với Minh Trang. Vào vai Trung tá Đào Minh Kiên, Steven Nguyễn đã tái hiện chân thực hình ảnh những chiến sĩ cứu hộ, cứu nạn thời bình với những nhiệm vụ thầm lặng nhưng đầy nguy hiểm. Với màn thể hiện nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả, vào ngày 28/4/2026, nam diễn viên đã vinh dự được trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nhận bằng khen, Steven Nguyễn chia sẻ đây là một dự án ý nghĩa, là cơ hội để anh học hỏi, rèn luyện và hóa thân gần nhất với hình tượng người lính cứu hộ thời bình. Anh cũng gửi lời chúc các chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đúng là không có thành công nào đến dễ dàng, nhìn từ soát vé lên đến "nghìn tỷ" thế này thì đúng là truyền cảm hứng thật sự, mọi người thấy sao?