Quỳnh Trang đóng MV 1 tỉ đồng cùng Jack Long, lên tiếng về tin đồn hẹn hò

Giải trí

Jack Long thực hiện chuỗi dự án âm nhạc mang tên Thời thơ ấu sau bức màn nhung với tổng kinh phí đầu tư lên đến 1 tỉ đồng. Đây không phải là một MV đơn lẻ mà là sự kết hợp của bốn sản phẩm: Sau bức màn nhung, Người có còn thương, Thời thơ ấu và Minh ơi anh đợi em về, tạo nên một câu chuyện xuyên suốt và chặt chẽ.

Để đảm bảo tính kết nối cho toàn bộ tác phẩm, Jack Long cùng Phương Kim đã trực tiếp đồng sáng tác cả bốn ca khúc này. Về nội dung, chuỗi MV kể về một cô gái khao khát đứng trên sân khấu nhưng rồi lại đánh mất chính mình trước những cám dỗ của thế giới giải trí. Xuyên suốt hành trình đó là sự dõi theo và thương nhớ của một chàng trai nghèo do Jack Long thủ vai, dù cô gái đã rời bỏ gánh hát để chọn lối đi riêng. Những biến cố và sự sa sút sau đó đã dẫn đến cuộc gặp gỡ bất ngờ, giúp cả hai tìm lại giá trị bản thân cũng như giấc mơ nghệ thuật.

Sự nỗ lực vì tình bạn đồng nghiệp

Đảm nhận vai nữ chính xuyên suốt bốn sản phẩm âm nhạc lần này là Quỳnh Trang. Theo chia sẻ từ Jack Long, việc sắp xếp lịch quay cho dự án từng khiến anh rất lo lắng. Thời điểm bấm máy cũng là lúc Quỳnh Trang phải chuẩn bị gấp rút cho liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát và có kế hoạch lưu diễn tại Úc. Tuy nhiên, vì sự đồng cảm với kịch bản cùng mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, nữ ca sĩ đã nỗ lực thu xếp thời gian để tham gia trọn vẹn.

Trong phim, nhân vật của Quỳnh Trang phải đối mặt với nhiều thử thách nghiệt ngã, từ những góc khuất cay đắng phía sau ánh đèn sân khấu cho đến sự ghen ghét. Chính sự ăn ý của cặp đôi từ hậu trường đến lúc lên phim đã khiến nhiều người hâm mộ thích thú, liên tục 'đẩy thuyền' và hy vọng cả hai sẽ trở thành một cặp đôi ngoài đời thực.

Phản hồi về tin đồn 'phim giả tình thật'

Trước những nghi vấn về chuyện tình cảm, Quỳnh Trang khẳng định Jack Long là một người bạn và đồng nghiệp mà cô rất trân quý. Cô đánh giá cao Jack Long không chỉ ở ngoại hình sáng, tiềm năng ca hát mà còn ở tinh thần làm nghề chăm chỉ, không ngừng học hỏi. Theo nữ ca sĩ, chính thái độ làm việc này là yếu tố tiên quyết khiến cô quyết định đồng hành cùng dự án.

Quỳnh Trang thừa nhận việc đóng cặp cùng nhau khó tránh khỏi những tin đồn 'phim giả tình thật', nhưng cô xem đó là sự yêu thương và đón nhận từ khán giả. Nữ ca sĩ cho biết mình thoải mái với điều này, song khẳng định cả hai vẫn giữ vững mối quan hệ bạn bè, hỗ trợ nhau trong công việc.

Quan điểm về cát-xê và nhan sắc

Khi nói về vấn đề thù lao, giọng ca 9X chia sẻ rằng vì xác định là hỗ trợ đồng nghiệp nên cô không quá đặt nặng chuyện cát-xê. Quỳnh Trang nhấn mạnh mình không thể lấy thù lao như khi đi hát ngoài hay tham gia các dự án phim ảnh khác, bởi với cô, tình cảm là điều quan trọng nhất trong lần hợp tác này.

Bên cạnh đó, trước những lời khen về ngoại hình, Quỳnh Trang khẳng định không vì thế mà bỏ bê việc trau dồi giọng hát. Cô quan niệm nhan sắc sẽ thay đổi theo thời gian, chỉ có tài năng mới là thứ giữ chân được khán giả. Chia sẻ thêm về cuộc sống thường nhật, con nuôi cố nghệ sĩ Phi Nhung cho biết bình thường cô chỉ đi hát rồi về nhà, không giao du quá nhiều.

Quỳnh Trang vốn là con nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung, một ca sĩ, diễn viên và nhà hoạt động nhân đạo người Mỹ gốc Việt.