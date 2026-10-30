Khách Tây đi ngang đám cưới ở Cần Thơ, được mời vào còn bỏ phong bì mừng cưới

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Một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm khách du lịch nước ngoài tham gia đám cưới tại Cần Thơ đang gây sốt trên mạng xã hội với gần 3 triệu lượt xem. Trong video, nhóm khách Tây không hề ngại ngần mà hòa mình hoàn toàn vào không khí náo nhiệt của buổi tiệc, cùng nhảy múa và thể hiện sự thân thiện tối đa với mọi người xung quanh.

Đỉnh điểm của sự hào hứng là khi một nam du khách tự tin cầm mic hát bài "Chỉ riêng mình ta". Dù chưa rõ tiếng Việt nhưng màn trình diễn ca khúc nhạc ngoại lời Việt này đã tạo nên một khoảnh khắc cực kỳ đáng nhớ cho toàn bộ khách dự tiệc.

Từ tò mò đến khách mời đặc biệt

Theo anh Phúc Nguyên, người quay clip và cũng là khách mời tại buổi tiệc, nhóm du khách này ban đầu chỉ tình cờ đi ngang qua đám cưới sau khi tham quan chợ nổi Cái Răng. Thấy không khí đông vui, họ dừng lại xem. Ngay lúc đó, chủ nhà đã nhiệt tình mời nhóm khách nước ngoài vào trong để cùng chung vui và dự tiệc.

Anh Nguyên chia sẻ cảm thấy rất bất ngờ trước sự hòa đồng, thoải mái và nhiệt tình nhảy múa của nhóm khách. Tuy nhiên, điều khiến anh cảm thấy thú vị nhất chính là việc nhóm du khách này không quên bỏ phong bì mừng cưới cho cô dâu và chú rể, .

Ấn tượng về lòng hiếu khách của người dân miền Tây

Đám cưới diễn ra vào ngày 25.10 tại Cần Thơ, là ngày vui của chú rể Khang Minh và cô dâu Phương Hảo. Trước khi rời đi để tiếp tục hành trình khám phá các địa điểm du lịch khác, nhóm khách đã gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình vì sự đón tiếp nồng hậu.

Anh Andy, một du khách đến từ tiểu bang Alaska, Mỹ, là một trong những người tham gia buổi tiệc hôm đó. Anh cho biết sự hào phóng và lòng hiếu khách của gia đình đã để lại trong anh những ấn tượng không thể nào quên. Anh Andy cũng gửi lời chúc hạnh phúc đến cặp đôi và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với gia đình vì sự đón tiếp quý giá này.