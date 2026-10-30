Mr.Dee: Từ rapper đời đầu đến hành trình 'vật lộn' với đam mê cà phê

Giải trí

Đinh Tiến Đạt, hay còn được biết đến với nghệ danh Mr.Dee, là một trong những rapper đời đầu góp phần phổ biến dòng nhạc này tại Việt Nam. Trước khi theo đuổi rap, anh vốn là thành viên của Vũ đoàn Hoàng Thông với chuyên môn về breakdance. Tên tuổi của anh bắt đầu phủ sóng rộng rãi từ năm 2002 sau màn kết hợp với ca sĩ Thanh Thảo trong ca khúc "Chàng và nàng", sau đó là chuỗi sản phẩm gây dấu ấn như Vui cùng Mr.Dee, Chí Phèo, Đi học và Giáo dục công dân. Với phong cách bụi bặm, lời rap gần gũi cùng khả năng vũ đạo, Mr.Dee đã xây dựng được hình ảnh riêng biệt trong lòng khán giả.

Những lần 'vấp ngã' khi khởi nghiệp

Ít ai biết rằng niềm đam mê với cà phê của Đinh Tiến Đạt đã nhen nhóm từ thời anh còn hoạt động trong Vũ đoàn Hoàng Thông. Khi đó, anh cùng một vài thành viên góp vốn mở quán nhưng sớm nhận ra việc vận hành một cửa hàng tốn nhiều thời gian và công sức hơn tưởng tượng. Vì thiếu kinh nghiệm buôn bán, nhóm đã quyết định dừng lại để quay về tập trung cho nghệ thuật.

Đến năm 2012, khi đã có tên tuổi trong làng rap, anh quyết định quay lại với kinh doanh một cách nghiêm túc hơn. Lần này, nam rapper dành thời gian học pha chế để hiểu rõ sản phẩm trước khi hướng dẫn nhân viên. Quán cà phê của anh thu hút sự chú ý nhờ phong cách hoài cổ và những món đồ cổ do chính anh sưu tầm. Tuy nhiên, hào quang trong âm nhạc không giúp việc kinh doanh trở nên dễ dàng. Do gặp khó khăn vì tình hình kinh tế và thiếu kinh nghiệm vận hành, Đinh Tiến Đạt đã phải dùng tiền đi diễn để bù lỗ cho quán. Có thời điểm không còn nhân viên hỗ trợ, anh phải tự mình xoay xở mọi việc, từ pha chế, phục vụ cho đến tính tiền cho khách.

Hành trình tìm kiếm sự bài bản

Không chấp nhận kiểu kinh doanh "làm đến đâu tính đến đó", Đinh Tiến Đạt quyết tâm học sâu hơn về ngành cà phê. Anh từng lên Đà Lạt để tìm hiểu chi tiết toàn bộ quy trình từ trồng, chăm sóc, thu hoạch cho đến sơ chế hạt cà phê. Đến năm 2016, anh mở thêm một quán cà phê đặc sản tại trung tâm Quận 1, TP.HCM. Thế nhưng, việc vận hành cùng lúc hai thương hiệu với nhóm khách hàng và cách hoạt động khác nhau khiến anh tiếp tục gặp nhiều áp lực, thậm chí liên tục bù lỗ.

Sau những trải nghiệm không như mong đợi, anh quyết định đóng cả hai thương hiệu cũ để xây dựng một mô hình mới bài bản hơn. Năm 2019, anh bắt đầu phát triển thương hiệu chú trọng vào chất lượng sản phẩm và quy trình vận hành, và đến năm 2021, cửa hàng đầu tiên của mô hình này chính thức hoạt động. Dù đại dịch COVID-19 gây ra nhiều trở ngại, anh vẫn kiên trì duy trì hệ thống và từng bước phát triển công việc tại TP.HCM.

Sự trở lại với âm nhạc và cuộc sống hiện tại

Sau nhiều năm gần như rút lui khỏi làng nhạc để tập trung cho kinh doanh và gia đình, Đinh Tiến Đạt đã trở lại thông qua chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai năm 2024. Đây là cột mốc giúp hình ảnh rapper đời đầu tiếp cận được với khán giả trẻ và đánh dấu việc anh tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng.

Ở tuổi 45, Đinh Tiến Đạt hiện có cuộc sống gia đình bên bà xã Thụy Vy và hai con. Anh kết hôn vào cuối năm 2018, đón con trai đầu lòng năm 2019 và con gái vào tháng 8/2023. Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, nam rapper cho biết việc làm chồng, làm cha mang đến cho anh nhiều trải nghiệm mới, đồng thời trở thành chất liệu để sáng tác. Trong năm 2026, anh tiếp tục ra mắt ca khúc Mùi (t)Hương với màu sắc R&B nhẹ nhàng, một sự thay đổi đầy thú vị so với hình ảnh rapper bụi bặm trước đây.

Đúng là từ rap sang pha cà phê không hề dễ, nhưng nhìn cách anh kiên trì từ bù lỗ đến khi có mô hình bài bản thì đúng là một bài học khởi nghiệp thực tế cho giới trẻ rồi. Liệu màu sắc R&B mới này có giúp Mr.Dee 'lột xác' hoàn toàn trong mắt Gen Z không nhỉ?