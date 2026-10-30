BIGBANG thi nhau 'khoe' độ lụy fan Việt sau concert kỷ niệm 20 năm

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Ngày 29/10, các thành viên BIGBANG đã cùng lúc đăng tải những video recap ghi lại khoảnh khắc tại hai đêm diễn ở SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Dù đã trôi qua hơn năm ngày kể từ khi hội ngộ với V.I.P Việt Nam, G-Dragon, Taeyang và Daesung vẫn liên tục nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ, cho thấy tình cảm đặc biệt dành cho khán giả sau concert kỷ niệm 20 năm hoạt động.

Hai đêm diễn của BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vẫn để lại dư âm trong lòng người hâm mộ.

G-Dragon và Taeyang: Một người dùng tiếng Việt, một người mê phở

Trên kênh FAM, một video tổng hợp những khoảnh khắc đầy cảm xúc giữa BIGBANG, G-Dragon và fan Việt đã được đăng tải. Điểm nhấn khiến dân tình đổ gục chính là câu nói “Tôi yêu các bạn” bằng tiếng Việt của G-Dragon được đặt ngay đầu video. Không dừng lại ở đó, trưởng nhóm BIGBANG còn chia sẻ lại video này lên Instagram cá nhân để một lần nữa gửi lời yêu thương đến V.I.P Việt Nam.

Taeyang cũng không để mình bị 'lép vế' trong cuộc đua thể hiện tình cảm này. Trong video recap của riêng mình, nam ca sĩ nhắc lại khoảnh khắc cảm thán rằng đây là show diễn tuyệt vời nhất. Taeyang còn khiến fan thích thú khi liên tục đăng ảnh tại concert Mỹ Đình và chăm chỉ tương tác dưới phần bình luận. Từ những lời nhắn ngắn gọn cho đến việc bình luận chữ “pho” (phở), Taeyang cho thấy sự hào hứng không hề nhẹ với Việt Nam và đặc biệt là văn hóa ẩm thực nơi đây.

Daesung tâm tình về ngọn lửa nhiệt huyết tại Hà Nội

Ngay cả Daesung - thành viên vốn ít dùng mạng xã hội nhất nhóm - cũng không thể ngồi yên mà đăng clip recap những kỷ niệm tại Hà Nội. Khác với hai thành viên còn lại, video của Daesung không chỉ có hình ảnh sân khấu mà còn đi kèm những lời chia sẻ trực tiếp đầy tâm huyết dành cho khán giả Việt.

Nam ca sĩ bộc bạch rằng sau 20 năm, nhóm mới có dịp đến Hà Nội. Anh khẳng định dù thời tiết hôm đó có thế nào đi nữa cũng không thể sánh bằng ngọn lửa nhiệt huyết và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ fan, điều đã khiến sân khấu trở nên nóng hơn rất nhiều. Daesung thừa nhận dù diễn ra trong hai ngày nhưng anh vẫn cảm thấy tiếc nuối vì thời gian trôi qua quá nhanh và khẳng định đây quả thực là một concert tuyệt vời tại Hà Nội.

Kết lại những tâm sự, Daesung bày tỏ hy vọng rằng với những kỷ niệm đẹp đẽ lần này, các thành viên sẽ có cơ hội quay trở lại Hà Nội thường xuyên hơn để cùng tạo nên nhiều buổi biểu diễn đáng nhớ khác trong tương lai.

V.I.P Việt Nam và hy vọng về một concert encore

Có thể thấy mỗi thành viên BIGBANG có một cách bày tỏ tình cảm riêng: G-Dragon gây rung động bằng tiếng Việt, Taeyang ghi điểm bằng những hành động đáng yêu, còn Daesung lại chọn cách tâm sự sâu sắc. Việc cả ba cùng 'xả' video một lúc như một cuộc thi xem ai yêu fan Việt nhiều hơn, khiến dư âm của hai đêm diễn tại Mỹ Đình vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Chính những lời yêu thương và chia sẻ liên tục từ các thành viên đã khiến V.I.P Việt Nam thêm tự hào và nuôi hy vọng về một lần tái ngộ. Đặc biệt, mong muốn quay lại Hà Nội thường xuyên của Daesung khiến fan càng kỳ vọng vào một concert encore trong tương lai. Dù hiện tại chưa có xác nhận chính thức về kế hoạch này, nhưng nhìn cách BIGBANG lưu luyến Việt Nam, có vẻ như họ vẫn chưa thực sự muốn nói lời tạm biệt với chúng ta.

Độ lụy fan thế này thì chỉ có nước 'chốt đơn' mời các anh quay lại Việt Nam gấp thôi, đúng không cả nhà?