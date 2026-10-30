Tăng Thanh Hà và 'người đàn ông đặc biệt' gây tò mò

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Mới đây, Lương Mạnh Hải chia sẻ hình ảnh được Tăng Thanh Hà đón tuổi mới trong không gian nhà riêng ấm cúng. Nam diễn viên cho biết sau khi đi đóng phim về, anh được Tăng Thanh Hà gọi đến ăn mừng sinh nhật.

Anh mô tả buổi tối diễn ra "đúng ngày, đúng người, nhẹ nhàng tình củm" và gửi lời cảm ơn Tăng Thanh Hà.

Tình bạn bền vững sau nhiều năm

Tăng Thanh Hà chuẩn bị một chiếc bánh kem với dòng chữ "Happy birthday anh" dành tặng người bạn thân. Khoảnh khắc cả hai vui vẻ chụp ảnh bên nhau cho thấy sự gần gũi sau nhiều năm gắn bó.

Lương Mạnh Hải đã đồng hành cùng cô từ những ngày đầu nổi tiếng. Dù mỗi người chọn một hướng đi riêng và Tăng Thanh Hà đã có tổ ấm hạnh phúc bên doanh nhân Louis Nguyễn, nhưng cô và Lương Mạnh Hải vẫn luôn duy trì sự kết nối, mối quan hệ vẫn được duy trì qua những lần gặp gỡ và lời chúc dành cho nhau trong các dịp đặc biệt.

Từ cặp đôi màn ảnh đến tri kỷ ngoài đời

Mối lương duyên giữa hai diễn viên bắt nguồn từ bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc phát sóng vào tháng 8/2008. Trong phim, họ tạo nên một cặp đôi trái ngược nhưng đầy sức hút: một Trúc bán sách mạnh mẽ và một Bảo Nam công tử giàu có. Chính sự tung hứng tự nhiên và ăn ý đã khiến họ trở thành một trong những cặp đôi truyền hình được yêu thích nhất thời điểm đó.

Không chỉ dừng lại ở vai diễn, sự gắn bó này kéo dài ra cả đời thực. Theo Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà là người nhắc anh về ngày 25/8, thời điểm tập đầu tiên của phim lên sóng 15 năm trước. Anh cảm ơn tình cảm của khán giả dành cho phim.

Khẳng định không có phần 2 vì... "già rồi"

Nhiều khán giả mong chờ phần 2 của Bỗng Dưng Muốn Khóc. Tuy nhiên, Lương Mạnh Hải thẳng thắn cho biết khả năng tái hợp trong câu chuyện cũ gần như không có.

Lý do anh đưa ra là "chúng tôi già rồi". Dù vậy, anh hy vọng trong tương lai anh và Tăng Thanh Hà sẽ cùng xuất hiện trong một dự án nào đó.