Minh Hằng khoe mâm cơm thịnh soạn, hé lộ chuyện chồng 'ngại' khoe vợ lên mạng

Giải trí

Minh Hằng hiện đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo, Phó tổng giám đốc một công ty dệt tại Long An. Trước khi chính thức về chung một nhà, cặp đôi đã có khoảng sáu năm gắn bó kín tiếng. Theo chia sẻ từ Minh Hằng, ông xã chính là người đồng hành và hỗ trợ cô hết mình trong cả công việc lẫn các dự án nghệ thuật. Dù đã kết hôn và dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm nhỏ, nữ ca sĩ vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật riêng.

Minh Hằng là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả qua các ca khúc như Một Vòng Trái Đất, Người Vô Hình, Sắc Môi Em Hồng, Beautiful Girl và Break The Rules. Năm 2007, cô lấn sân sang diễn xuất với bộ phim truyền hình Gọi Giấc Mơ Về và nhanh chóng tạo được dấu ấn. Sau hơn 20 năm hoạt động, cô đã xây dựng được chỗ đứng riêng trong showbiz Việt từ âm nhạc cho đến điện ảnh và các dự án giải trí.

Khéo léo trong căn bếp với thực đơn 'sang chảnh'

Một trong những điều khiến netizen đặc biệt chú ý chính là sở thích vào bếp của Minh Hằng. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những mâm cơm được chuẩn bị hết sức chỉn chu, món ăn đa dạng và cách bày biện bắt mắt. Thực đơn của gia đình cô không thiếu những nguyên liệu cao cấp như bào ngư, tôm hay gà hầm, tạo cảm giác thịnh soạn cho mỗi bữa ăn. Đáng nói là dù món ăn có cầu kỳ hay đơn giản, Minh Hằng đều chăm chút tỉ mỉ từ khâu chuẩn bị cho đến lúc trình bày ra bàn.

Không chỉ dừng lại ở việc nấu nướng, Minh Hằng còn có sở trường làm bánh. Những thành phẩm cô chia sẻ có hình thức và cách trang trí hấp dẫn, nhìn qua chẳng khác gì sản phẩm bán tại tiệm. Cô cũng là người trực tiếp chuẩn bị các bữa tiệc cho gia đình, từ việc lựa chọn thực đơn cho đến sắp xếp bàn tiệc. Đặc biệt, vào mỗi dịp Tết, Minh Hằng còn cùng các thành viên trong nhà gói bánh tét.

Chuyện 'tài sản' và 'tiêu sản' trong hôn nhân

Sau khi sinh con trai đầu lòng, Minh Hằng cởi mở hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của bé trên mạng xã hội. Tuy nhiên, với ông xã, cô vẫn giữ sự riêng tư nhất định. Cô thường chọn những góc chụp từ phía sau hoặc khéo léo che mặt anh. Sự tương phản này từng khiến cô được chú ý khi hài hước giải thích rằng con là tài sản, còn chồng có thể là tiêu sản.

Dù hạn chế công khai hình ảnh chồng, Minh Hằng vẫn nhiều lần kể những câu chuyện thú vị về đời sống vợ chồng. Khi được hỏi về việc ông xã có hay khoe vợ không, cô vui vẻ kể rằng anh không thường xuyên làm việc đó. Tuy nhiên, khi bạn bè khen vợ anh đẹp thì anh chỉ cười. Nhưng thực tế, khi đi tiếp khách hay dự tiệc tùng, anh luôn nói: "Vợ dành thời gian đi với chồng nha". Minh Hằng hài hước nhận xét rằng qua đó có thể thấy chồng cũng tự hào và muốn khoe vợ đấy thôi.

Theo Minh Hằng, ông xã cô có tính cách hơi ngại và không thích show tất cả mọi thứ lên mạng xã hội. Anh thoải mái chia sẻ chuyện gia đình với những mối quan hệ ngoài đời thực, nhưng lại không quen và không thích thể hiện điều đó trên không gian ảo.