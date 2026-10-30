NSND Lệ Thủy và NSND Trọng Hữu: Cặp đôi cải lương tái ngộ trong tuồng Hàn Mặc Tử

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NSND Lệ Thủy và NSND Trọng Hữu vừa khiến nhiều khán giả yêu cải lương rất khoái khi cùng nhau thể hiện lại một đoạn trích trong tuồng Hàn Mặc Tử tại chương trình Vầng trăng cổ nhạc. Dù tiết mục lần này khá ngắn, chỉ bao gồm bản Văn thiên tường lớp dựng và ba câu vọng cổ, nhưng sự xuất hiện của cặp đôi trong vai chàng Hàn Mặc Tử và nàng Mai Đình đã mang lại cảm xúc rất mạnh cho người xem.

Trong giới mộ điệu, dù nhân vật Hàn Mặc Tử từng được NSND Trọng Hữu hát cặp với nhiều cô đào khác, nhưng nhiều người vẫn đánh giá màn kết hợp với NSND Lệ Thủy là 'ép phê' nhất. Mai Đình là cô gái mến mộ tài thi phú của Hàn Mặc Tử nhưng lại chịu nhiều thiệt thòi khi ôm riêng mình một mối tình câm lặng. Đến khi Hàn Mặc Tử mắc bệnh phong cùi và những bóng hồng khác rời xa, chỉ còn mình Mai Đình ở bên cạnh sẻ chia, chấp nhận cùng ông đối mặt với bóng tối của cuộc đời. Chính vì sự hy sinh này mà nhân vật Mai Đình luôn nhận được sự thương cảm sâu sắc từ khán giả.

Kỷ niệm về lần đầu 'nhép' tiếng tại Đài truyền hình Cần Thơ

Nhắc lại tuồng Hàn Mặc Tử, NSND Lệ Thủy nhớ về lần ghi hình tại Đài truyền hình Cần Thơ cách đây mấy chục năm. Đây là một trải nghiệm đáng nhớ khi bà lần đầu tiên thử nghiệm kiểu thu âm trước rồi mới ra ngoại cảnh bật băng để nghệ sĩ diễn nhép theo. Trước đó, dù có phương án thu tiếng trực tiếp nhưng vì quá nhiều tạp âm nên không thể sử dụng được, buộc đoàn phim phải chuyển sang cách thu tiếng trước, quay hình sau.

Vì là lần đầu áp dụng hình thức này nên tất cả nghệ sĩ khi đó đều cảm thấy căng thẳng. NSND Lệ Thủy nhấn mạnh rằng thời đó không có chuyện chỉ thuộc tuồng sơ sơ rồi ra quay. Đạo diễn Diệp Lang yêu cầu mọi người phải thuộc lòng toàn bộ kịch bản và ca như đang diễn sống trọn tuồng trên sân khấu. Nguyên tắc khắt khe này buộc các nghệ sĩ phải hết lòng, sống trọn vẹn với vai diễn thay vì thực hiện một cách chắp vá.

Liên danh 'oanh tạc' thị trường miền Tây

Tiết mục vừa qua không chỉ là màn trình diễn mà còn là chiếc vé đưa khán giả quay về thời kỳ 'mòn băng' xem tuồng Hàn Mặc Tử năm xưa. Vở diễn thời đó quy tụ một dàn tài danh hùng hậu với NSND Trọng Hữu trong vai Hàn Mặc Tử, NSND Lệ Thủy vào vai Mai Đình và nghệ sĩ Mỹ Châu trong vai Mộng Cầm. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của những tên tuổi như nghệ sĩ Diệp Lang, Thanh Tòng, Bảo Quốc, Thoại Miêu, tạo nên sức hút mãnh liệt cho bản thâu xưa.

Nhắc đến NSND Lệ Thủy, khán giả thường nhớ ngay đến những màn kết hợp với Minh Phụng hoặc Minh Vương. Thế nhưng, liên danh Lệ Thủy - Trọng Hữu cũng từng 'oanh tạc' thị trường miền Tây không kém cạnh. Điển hình là bản Tô Ánh Nguyệt mà họ diễn cặp cùng nhau, tạo nên sức hút cực lớn.

Vì sự ăn ý tuyệt đối, nhà đài đã tin tưởng mời cặp đôi đóng chính trong hàng loạt tuồng nổi tiếng như Lan và Điệp, Tình yêu và tướng cướp, Ân oán giang hồ, Bên dòng sông Trẹm, Đứa con không tên, Đừng hẹn mưa ngâu, Trà hoa nữ, Trương Chi - Mị Nương và Hòn vọng phu. Sau mấy mươi năm, sự kết nối giữa hai nghệ sĩ vẫn bền chặt đến mức nhiều chương trình hiện nay vẫn mời họ hát lại những trích đoạn cải lương mà họ từng đóng chung đầy ấn tượng.

Xem xong mà thấy nhớ cái thời ngồi canh tivi xem cải lương ghê, mọi người thích cặp đôi nào hơn?