Quân A.P chính thức công khai bạn gái Lê Khanh: chuyện tình 14 năm từ thời áo trắng

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Ngày 27/10, ca sĩ Quân A.P đã chính thức công khai bạn gái Lê Khanh với công chúng thông qua MV "3 phải 6 đừng". Đây là câu trả lời xác đáng nhất sau một thời gian dài nam ca sĩ vướng nhiều tin đồn tình cảm. Trong sản phẩm âm nhạc này, Lê Khanh đảm nhận vai nữ chính và nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả nhờ khả năng diễn xuất cùng gương mặt ưa nhìn. MV đạt vị trí thứ năm trên top âm nhạc thịnh hành của YouTube chỉ sau một ngày ra mắt.

Tại hậu trường thực hiện MV, Quân A.P và bạn gái có nhiều khoảnh khắc tình tứ. Cả hai đều 29 tuổi, cùng quê Hà Nội và có một sợi dây liên kết bền chặt từ thời đi học. Họ từng là bạn đồng môn tại trường THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng. Nam ca sĩ chia sẻ rằng Lê Khanh chính là mối tình đầu của anh suốt 14 năm qua.

Hành trình từ thỏi son lớp 12 đến tình yêu bền vững

Chuyện tình của cặp đôi bắt đầu từ năm 15 tuổi, một minh chứng điển hình cho tình yêu thanh mai trúc mã. Sự quan tâm mà Quân A.P dành cho bạn gái đã có từ rất sớm; năm lớp 12, anh từng dành dụm tiền tiêu vặt trong suốt vài tháng chỉ để mua tặng Lê Khanh một thỏi son.

Từ năm 2012, Quân A.P bắt đầu đăng tải hình ảnh bên cạnh cô trên trang cá nhân. Dù sau đó họ chọn cách kín tiếng, nhưng thỉnh thoảng netizen vẫn phát hiện cả hai cùng xuất hiện tại các địa điểm du lịch và thường xuyên diện đồ đôi trong những chuyến dã ngoại cả trong và ngoài nước.

Lý do giữ kín chuyện tình cảm suốt nhiều năm

Kể từ khi bước chân vào showbiz, Quân A.P luôn chọn giải pháp hạn chế hoặc né tránh mọi câu hỏi liên quan đến đời tư. Anh quan niệm rằng việc công khai yêu đương quá sớm có thể tạo ra những áp lực vô hình cho cả hai người. Chỉ đến khi cảm thấy tình cảm đã chín muồi và nhận được sự đồng thuận từ phía bạn gái, nam ca sĩ mới tự tin công khai với mọi người.

Tuy nhiên, từ đầu năm nay, cặp đôi đã thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm. Cụ thể, vào tháng 3, Quân A.P từng tương tác dưới một video của Lê Khanh khiến fan nghi vấn về việc xác nhận yêu đương. Đến tháng 4, hai người nắm tay trên sân khấu của một chương trình. Đỉnh điểm là vào tháng 7, Quân A.P từng đăng ảnh chụp tại Italy với hình ảnh anh mặc vest đứng cạnh Lê Khanh diện váy cô dâu, dù sau đó bức ảnh nhanh chóng bị gỡ bỏ nhưng đã khiến fan dự đoán họ vừa thực hiện bộ ảnh cưới.

Sự thay đổi của nam ca sĩ nhờ tình yêu

Nhìn lại chặng đường dài gắn bó, Quân A.P thừa nhận Lê Khanh là người đã giúp anh trưởng thành và thay đổi tư duy. Từ một chàng trai khô khan và cứng nhắc, anh trở nên cởi mở hơn trong cuộc sống. Nam ca sĩ chia sẻ về sự chuyển biến trong quan niệm tình yêu: nếu trước đây anh coi trọng sự rung động và lãng mạn, thì hiện tại anh đề cao sự thấu hiểu, tin tưởng và cảm giác bình yên. Theo anh, một mối quan hệ bền lâu không thể chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời mà cần có sự sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau.

Quân A.P, tên thật là Phạm Anh Quân, vốn xuất thân từ gia đình không có ai theo nghiệp nghệ thuật. Vì đam mê ca hát, anh đã thuyết phục bố mẹ cho thi vào Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội sau khi tốt nghiệp cấp ba. Anh bắt đầu được công chúng biết đến từ năm 2018 qua các bản cover trên YouTube, được gọi là hot boy vì ngoại hình điển trai. Trong sự nghiệp, anh sở hữu nhiều bản hit như "Ai là người thương em", "Bông hoa đẹp nhất", "Lời xin lỗi vụng về", "Nhắn tới khoảng trời em" và từng đạt giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại MAMA vào tháng 12/2021. Gần đây, anh còn gây ấn tượng trong chương trình "Anh trai say hi 2024" và là thành viên chính của "Running Man Vietnam" suốt hai mùa.

Về phía Lê Khanh, cô từng theo học tại Đại học Luật Hà Nội. Dù không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng Lê Khanh sở hữu sức hút tự nhiên, minh chứng qua những bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội luôn nhận được tương tác cao từ người xem.