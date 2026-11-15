Joyce Phạm đón con thứ 5 ở tuổi 27, thiếu gia Tâm Nguyễn xúc động khóc trong phòng sinh

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Joyce Phạm (sinh năm 1999) vừa chính thức thông báo đã hạ sinh thuận lợi con thứ 5 ở tuổi 27. Trên trang cá nhân, cô đăng tải loạt hình ảnh ghi lại hành trình vượt cạn cùng một tâm thư dài gửi đến con trai út được đặt tên là Jayven, thu hút sự chú ý lớn từ người theo dõi.

Nỗi sợ hãi và áp lực ở lần sinh thứ 5

Dù đã trải qua 4 lần sinh nở trước đó, Joyce Phạm thừa nhận lần vượt cạn này vẫn mang đến những cảm xúc đặc biệt và không hề dễ dàng. Trong tâm thư, cô chia sẻ bản thân không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, sợ hãi khi bước vào phòng sinh. Cô kể lại chi tiết những cung bậc cảm xúc thay đổi nhanh chóng: từ lúc còn cười nói vui vẻ chuyển sang đau, lo lắng rồi bật khóc.

Điều khiến Joyce Phạm lo lắng hơn cả là tâm lý của cả gia đình. Vì đây là lần sinh thứ 5, mọi người trong nhà đều thấp thỏm, lo ngại về những rủi ro và chuyện không mong muốn có thể xảy ra. Chính vì vậy, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi thực sự nằm trên giường sinh, cô vẫn cảm thấy rất sợ và phải tự động viên bản thân cố gắng để sớm được gặp con. Sau khi mẹ tròn con vuông, khoảnh khắc nghe tiếng khóc chào đời và ôm Jayven vào lòng khiến cô xúc động như lần đầu tiên làm mẹ.

Sự đồng hành của thiếu gia Tâm Nguyễn

Trong suốt hành trình này, thiếu gia Tâm Nguyễn luôn ở bên cạnh nắm tay và động viên vợ trong phòng sinh. Anh không giấu được sự xúc động và đã rơi nước mắt khi chứng kiến con chào đời. Joyce Phạm dành những lời cảm ơn sâu sắc đến ông xã vì đã đồng hành cùng cô qua cả 5 lần vượt cạn.

Cô bày tỏ sự trân trọng đối với những điều chồng đã làm cho cô và các con, dù có những điều không thể nói hết bằng lời. Bên cạnh đó, cô cũng cảm ơn gia đình vì đã luôn yêu thương, chăm sóc từ những ngày mang bầu cho đến lúc đi sinh. Joyce Phạm mong muốn sau này khi lớn lên, bé Jayven nhìn lại những tấm hình sẽ biết ba mẹ và bốn anh chị đã yêu thương, mong chờ em đến nhường nào.

Hành trình làm mẹ từ tuổi 20

Joyce Phạm, tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, là con gái của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa). Cô kết hôn với thiếu gia Tâm Nguyễn (Nguyễn Phước Thành Tâm, sinh năm 1997) vào tháng 9/2019.

Sau hơn 7 năm gắn bó, cặp đôi hiện có 5 người con. Hành trình làm mẹ của Joyce Phạm bắt đầu từ rất sớm khi con trai đầu lòng Jayden chào đời vào tháng 3/2020, lúc cô mới 20 tuổi. Tiếp sau đó, gia đình đón thêm con gái Jayla vào năm 2022. Đến tháng 6/2024, bé trai Jayson ra đời, và tiếp đến là Jayric vào tháng 6/2025. Sự xuất hiện của Jayven vừa qua đã đánh dấu một cột mốc mới trong tổ ấm đông thành viên của rich-kid Sài thành.

Trước những chia sẻ này, đông đảo khán giả đã gửi lời chúc mừng đến gia đình, bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của hai vợ chồng dành cho các con và chúc mẹ bỉm sớm hồi phục sức khỏe.