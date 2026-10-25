TikToker Ly Phạm xin lỗi vì hành động “đu rào” tại concert BIGBANG

Giải trí

Nữ TikToker Ly Phạm vừa trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi xuất hiện trong các video ghi lại cảnh khán giả rời khỏi khu vực ghế ngồi, chạy lên phía trước và bám vào hàng rào tại concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS tối 24/10. Hành động này khiến nhiều người bức xúc vì gây che khuất tầm nhìn và làm ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm xem show của những người xung quanh.

Thành thật mà nói, việc đứng lên cổ vũ theo không khí sôi động thì không sao, nhưng tự ý bỏ vị trí vé đã phân bổ để "chiếm chỗ" ở rào chắn là một chuyện hoàn toàn khác. Sự việc nhanh chóng leo thang khi các từ khóa liên quan đến việc Ly Phạm “đu rào” liên tục đứng top tìm kiếm trong nhiều giờ. Dù vậy, cũng có một vài ý kiến cho rằng mọi người nên góp ý chừng mực để tránh đẩy sự việc đi quá xa.

Lời xin lỗi và động thái gỡ bài

Đến chiều 25/10, Ly Phạm đã trực tiếp phản hồi dưới một bài đăng trên Threads. Cô thừa nhận sai sót và gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng, giải thích rằng vì quá yêu thích BIGBANG và không khí lúc các anh xuống tương tác quá vui nên cô đã chạy lên cùng mọi người mà không suy nghĩ kỹ. Ly Phạm khẳng định bản thân xin nhận lỗi vì hành động bám rào đã gây ảnh hưởng đến mọi người.

Không dừng lại ở đó, nữ TikToker tiếp tục đăng tải lời xin lỗi trên story Instagram. Để tránh khiến tranh cãi kéo dài, cô chủ động gỡ bỏ toàn bộ các bài đăng liên quan đến sự kiện, bao gồm cả video, hình ảnh và những nội dung chia sẻ về concert. Ly Phạm bày tỏ sự tiếc nuối, cam kết sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân và rút kinh nghiệm sâu sắc cho những lần sau.

Mong muốn sự hoan hỉ từ cộng đồng

Trong thông điệp gửi đến khán giả, Ly Phạm mong mọi người có thể hoan hỉ và hy vọng sự việc không dẫn đến những cuộc công kích cá nhân hay gây ảnh hưởng đến những người không liên quan. Cô chia sẻ rằng mình vốn không phải người chia sẻ quá nhiều về bản thân trên mạng xã hội, những gì mọi người thấy chủ yếu là khoảnh khắc tích cực.

Cô tự nhận mình chỉ là một người thích điều gì thì sẽ hết mình với điều đó, và chính vì quá yêu thích nên đã vô tình quên mất những giới hạn cần thiết. Ly Phạm khẳng định vẫn sẽ là chính mình nhưng sẽ học cách suy nghĩ thấu đáo hơn trong mỗi hành động. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến những người yêu quý và những người đã giúp cô nhìn nhận bản thân từ một góc độ khác.

Về Ly Phạm

Ly Phạm, tên thật là Phạm Thị Phương Ly, sinh năm 2001, quê ở Lai Châu. Cô là một TikToker có hơn 1,2 triệu người theo dõi, nổi tiếng với các nội dung về thời trang, làm đẹp, đặc biệt là phong cách Y2K và chia sẻ cuộc sống thường ngày. Tháng 3/2025, cô kết hôn với phi công Dương Hoàng Sơn và hiện thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hôn nhân cũng như hành trình chăm sóc con nhỏ.